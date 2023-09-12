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Общество12 сентября 2023 7:20

Полный комплекс услуг в одном месте: обновленная поликлиника «Тари Лэнд» открыла двери для детей

Детская поликлиника «Тари Лэнд» возобновила работу после модернизации
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Поликлиника приросла еще на этаж, где начнут свою работу новые специалисты

Поликлиника приросла еще на этаж, где начнут свою работу новые специалисты

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В центре Хабаровска торжественно перерезали красную ленточку, которая ознаменовала открытие новой, улучшенной версии детской поликлиники «Тари Лэнд». Спустя полтора года для детей и их родителей открылись двери обновленного учреждения, где во главу угла, как и раньше, ставят качество оказания помощи и комфорт посетителей.

Внутри поликлиника претерпела серьезные изменения, главное из которых - добавление дополнительных площадей, чтобы помогать маленьким пациентам быть счастливыми и здоровыми по всем направлениям. Так, двухэтажная клиника выросла на целый этаж, дополнительно оборудованный под различные услуги, которые ранее в клинике не оказывались.

Первые лица клиники торжественно перерезали ленточку

Первые лица клиники торжественно перерезали ленточку

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Третий этаж был открыт для того, чтобы цикл медицинских услуг был наиболее полным. Если в прошлом нам не хватало лор-врача, хирурга, гинекологов и перевязочной, то сейчас, за счет расширения площадей поликлиники, мы сможем обеспечивать полный цикл обследования детей по всем направлениям. Теперь у нас появятся аллерголог, иммунолог, хирург, - рассказала Наталья Африканова, руководитель группы компаний «Тари».

Полный комплекс услуг, собранный в одном месте - большое счастье для родителей, которым приходится обходить бессчетное количество врачей со своим малышом для попадания в детский сад. Не меньшим праздником стало появление лифта, который будет доставлять на третий этаж больших и маленьких пациентов.

- Часто приходят мамочки, у которых в каждой руке по малышу, подниматься по лестницам с такой компанией бывает тяжело. Поэтому лифт поможет сохранять чувство комфорта и силы, которые пригодятся для ухода за детьми. Кроме того, мы оборудовали подъемник, что упростит доступ к медицинской помощи для инвалидов, - отметила Наталья.

Лифт построен в форме пилюли с видом на Хабаровск, чтобы максимально отвлечь детей от негативных ассоциаций, связанных с медицинскими учреждениями. Согласно политике «Тари», с момента, как ребенок вошел в поликлинику, ничего не должно напоминать ему о том, что какие-то процедуры могут сделать больно.

Как пояснила исполнительный директор группы компаний «Тари» Анастасия Баширова, в поликлинике нельзя найти ни одного кабинета с привычными для всех названиями. Процедурный кабинет, где ставят прививки, превратился в Пуговкино - место, где лишь сделают крохотную пуговку на маленькой детской ручке. А за дверью с табличкой «Чунга-Чанга» ребенку сделают УЗИ. Названия выбирались голосованием, в котором принимали участие сами дети и их родители.

Все кабинеты называются так, чтобы не напугать ребенка

Все кабинеты называются так, чтобы не напугать ребенка

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Поликлиника «Тари Лэнд» представляет собой прекрасный пример частно-государственного партнерства, оказывая бесплатную помощь по квотам ОМС, которые распространяются на услуги педиатра, офтальмолога, прохождение процедуры УЗИ, а также на профильную стоматологическую помощь.

- Наша основная специализация - санация детей-инвалидов. Если у ребенка есть направление и соответствующие документы, то мы с использованием наркоза лечим деток за счет государства, - прокомментировала Наталья Африканова.

А чтобы не растерять все нервные клетки в ожидании завершения лечения детей, родители могут спуститься в цокольный этаж здания поликлиники, где начало свою работу кафе семейных историй «Ладушки».

Специалисты создают комфортные условия для детей

Специалисты создают комфортные условия для детей

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Большая модернизация обязательно поможет поликлинике стать еще лучше, полезнее и подарит Хабаровску еще больше детских улыбок.

- Я точно знаю, что второй такой клиники нет нигде, ведь ее уникальность не только в стенах, подъемниках и лифтах, но и в людях, которые наполняют эту клинику своей любовью и искренней заботой о посетителях, - подчеркнула руководитель клиники.

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