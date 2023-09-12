Полный комплекс услуг в одном месте: обновленная поликлиника «Тари Лэнд» открыла двери для детей

Поликлиника приросла еще на этаж, где начнут свою работу новые специалисты Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В центре Хабаровска торжественно перерезали красную ленточку, которая ознаменовала открытие новой, улучшенной версии детской поликлиники «Тари Лэнд». Спустя полтора года для детей и их родителей открылись двери обновленного учреждения, где во главу угла, как и раньше, ставят качество оказания помощи и комфорт посетителей.

Внутри поликлиника претерпела серьезные изменения, главное из которых - добавление дополнительных площадей, чтобы помогать маленьким пациентам быть счастливыми и здоровыми по всем направлениям. Так, двухэтажная клиника выросла на целый этаж, дополнительно оборудованный под различные услуги, которые ранее в клинике не оказывались.

Первые лица клиники торжественно перерезали ленточку Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Третий этаж был открыт для того, чтобы цикл медицинских услуг был наиболее полным. Если в прошлом нам не хватало лор-врача, хирурга, гинекологов и перевязочной, то сейчас, за счет расширения площадей поликлиники, мы сможем обеспечивать полный цикл обследования детей по всем направлениям. Теперь у нас появятся аллерголог, иммунолог, хирург, - рассказала Наталья Африканова, руководитель группы компаний «Тари».

Полный комплекс услуг, собранный в одном месте - большое счастье для родителей, которым приходится обходить бессчетное количество врачей со своим малышом для попадания в детский сад. Не меньшим праздником стало появление лифта, который будет доставлять на третий этаж больших и маленьких пациентов.

- Часто приходят мамочки, у которых в каждой руке по малышу, подниматься по лестницам с такой компанией бывает тяжело. Поэтому лифт поможет сохранять чувство комфорта и силы, которые пригодятся для ухода за детьми. Кроме того, мы оборудовали подъемник, что упростит доступ к медицинской помощи для инвалидов, - отметила Наталья.

Лифт построен в форме пилюли с видом на Хабаровск, чтобы максимально отвлечь детей от негативных ассоциаций, связанных с медицинскими учреждениями. Согласно политике «Тари», с момента, как ребенок вошел в поликлинику, ничего не должно напоминать ему о том, что какие-то процедуры могут сделать больно.

Как пояснила исполнительный директор группы компаний «Тари» Анастасия Баширова, в поликлинике нельзя найти ни одного кабинета с привычными для всех названиями. Процедурный кабинет, где ставят прививки, превратился в Пуговкино - место, где лишь сделают крохотную пуговку на маленькой детской ручке. А за дверью с табличкой «Чунга-Чанга» ребенку сделают УЗИ. Названия выбирались голосованием, в котором принимали участие сами дети и их родители.

Все кабинеты называются так, чтобы не напугать ребенка Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Поликлиника «Тари Лэнд» представляет собой прекрасный пример частно-государственного партнерства, оказывая бесплатную помощь по квотам ОМС, которые распространяются на услуги педиатра, офтальмолога, прохождение процедуры УЗИ, а также на профильную стоматологическую помощь.

- Наша основная специализация - санация детей-инвалидов. Если у ребенка есть направление и соответствующие документы, то мы с использованием наркоза лечим деток за счет государства, - прокомментировала Наталья Африканова.

А чтобы не растерять все нервные клетки в ожидании завершения лечения детей, родители могут спуститься в цокольный этаж здания поликлиники, где начало свою работу кафе семейных историй «Ладушки».

Специалисты создают комфортные условия для детей Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Большая модернизация обязательно поможет поликлинике стать еще лучше, полезнее и подарит Хабаровску еще больше детских улыбок.

- Я точно знаю, что второй такой клиники нет нигде, ведь ее уникальность не только в стенах, подъемниках и лифтах, но и в людях, которые наполняют эту клинику своей любовью и искренней заботой о посетителях, - подчеркнула руководитель клиники.