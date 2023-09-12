Михаил Дегтярев представил президенту России мастер-план Хабаровска

Губернатор принял участие в совещании по реализации программы развития дальневосточных городов. Фото: Kremlin,ru

На полях ВЭФ-2023 состоялась долгожданная презентация мастер-плана Хабаровска президенту страны Владимиру Путину. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев представил в рамках совещания по реализации программы развития дальневосточных городов документ, который в течение последнего года составлялся представителями администрации, научного сообщества, бизнеса и жителями краевой столицы.

В начале совещания глава государства отметил, что Хабаровску следует сосредоточиться на благоустройстве общественных пространств, модернизации дорожного хозяйства и общественного транспорта, а также создавать условия для появления новых рабочих мест.

Губернатор рассказал, что сами хабаровчане как никогда были заинтересованы в разработке мастер-плана до 2030 года - только за последние два месяца от жителей города поступило 2173 предложения.

- Сегодня Хабаровск - крупный и развитый город на востоке России, ведущая городская экономика дальневосточного округа, ключевой транспортно-логистический центр. Кроме того, Хабаровск - центр культуры и спорта. Сегодня в Дальневосточном художественном музее хранится богатейшая коллекция, часть из нее представлена здесь, на ВЭФ, в нашем павильоне. Город представлен в КХЛ, в футбольной национальной лиге, в суперлиге по хоккею с мячом, а в этом году возрождена женская волейбольная команда, - доложил Михаил Дегтярев.

Согласно плану, Хабаровск должен стать городом-ориентиром, в котором удобно должно быть всем, а не только жителям центра. Само понятие окраин должно исчезнуть, каждый район станет автономным в плане наличия социально-культурных объектов и необходимой для комфортной жизни инфраструктуры. Пространственное развитие города предполагает превращение столицы в комплекс независимых друг от друга самодостаточных районов. 11 центров городской жизни с концентрацией пешеходных потоков и объектов торговли, услуг и досуга рассредоточатся по территории города.

За преображение внешнего облика города не в последнюю очередь будет отвечать самая протяженная на Дальнем Востоке объединенная набережная, на которой будет расположен новый Дальневосточный художественный музей. Центральная часть набережной будет связана с дамбой с помощью пешеходного моста.

Существенные разделы мастер-плана также отведены под развитие спорта, образования и туризма. Губернатор выразил благодарность Юрию Трутневу, Максиму Орешкину, федеральному правительству, а также жителям Хабаровска за помощь и поддержку в разработке исторического документа.