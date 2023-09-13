Евгений Крапивин: Важно воспитывать в хабаровской молодежи не потребителей, а созидателей

Город полон амбициозной молодежи, готовой преображать столицу Фото: Администрация Хабаровска

11 сентября, после подсчета всех голосов избирателей, стало известно, что пост мэра Хабаровска сохранил за собой действующий глава краевой столицы Сергей Кравчук. За прошедшие пять лет первого срока Хабаровск заметно преобразился по многим направлениям, включая культуру, спорт, образование и благоустройство города. В следующую пятилетку работа по уже активным проектам будет усилена, но также необходимо ставить перед администрацией новые задачи, прислушиваясь и к жителям города.

Что касается благоустройства, важным пунктом остается дальнейшая работа по организации инфраструктуры и озеленению столицы.

- Я бы посоветовал создать велодорожную инфраструктуру не только в центре города, а по всему Хабаровску, в том числе в отдаленных районах. Это позволит молодым ребятам без затруднений передвигаться по городу. Кроме того, наш город является одним из самых зеленых в России, поэтому необходимо соответствовать данному статусу. Например, многие торговые центры вокруг себя имеют только голый бетон, а можно посадить небольшие кусты клубники, которые создадут красивый эстетичный вид и будут приятно пахнуть, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Крапивин, волонтер Городского штаба добровольцев.

В рамках своей кампании Сергей Кравчук сделал особый упор на обратную связь с жителями города. Идея создания общественных советов по развитию Хабаровска, в рамках которых обсуждался мастер-план, нашла свой отклик у хабаровчан, и они активно включились в работу. Эксперты отмечают, что подобный шаг лишь прибавил симпатий действующему главе, ведь главная цель работы властей - делать все вокруг лучше, чище и комфортнее, а для этого важен контакт с населением.

- Сергей Анатольевич активно контактирует с молодыми ребятами и идет навстречу их идеям. В работе с молодежью можно также обратить внимание на создание более комфортной среды для открытия бизнеса. В нашем городе очень много молодых и амбициозных жителей, которые хотят открыть свое ИП и развивать бизнес. Такие инициативы позволят принести в город больший бюджет на реализацию других идей и планов. На мой взгляд, важно воспитывать в молодежи не потребителей, а созидателей.