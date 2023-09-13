Готовили всем городом: Владимир Путин ознакомился с мастер-планом Хабаровска

Документ представили президенту в ходе ВЭФ-2023. Фото: Kremlin.ru

Разработка мастер-плана Хабаровска для презентации президенту России продолжалась в течение года. Защита мастер-плана перед главой государства - еще один способ привлечь в регион дополнительные средства на его развитие. Поддержка первого лица страны автоматически гарантирует предоставление региону бюджетного и небюджетного финансирования на реализацию зафиксированных в стратегическом документе проектов. То, на что регион и муниципальное образование, с учетом текущих лимитов финансирования, потратили бы долгие десятилетия, возможно, удастся реализовать за считанные годы.

Как отметил губернатор во время представления мастер-плана, при разработке документа для развития крупнейшего города Дальнего Востока нельзя не учитывать мнение его жителей. Еще на начальном этапе от хабаровчан поступило семь тысяч предложений, 65 тысяч сообщений рассыпались по соцсетям, а летом, на завершающем этапе, удалось собрать еще 2173 письменных предложения.

По словам главы региона, экономическая ревитализация городского центра позволит жителям и гостям взглянуть на Хабаровск совершенно по-новому.

- Создание якорных объектов, в числе которых новый Дальневосточный художественный музей, объединенная набережная, а также благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров, улицы Муравьева-Амурского, сделают центр города маленькой Европой в Азии. У нас сохранилась архитектура всех больших стилей XX века, много зелени, а с берега открываются прекрасные виды на Амур и острова, - заявил Михаил Дегтярев.

Вместе с тем для экономического развития важно смотреть не только на центр, а на всю территорию города. План предполагает пространственное развитие, чтобы все уголки столицы были обеспечены всем необходимым, а жители имели быстрый доступ к базовым услугам и потребностям. Поэтому по территории города построят 11 центров городской жизни, обустроенных объектами торговли, услуг и досуга.

Одной из визитных карточек Хабаровска в части образования должен стать межвузовский кампус, который, согласно стратегии, сможет принять 30 тысяч студентов к 2030 году.

- С тех пор как вы поддержали проект, он прошел конкурсный отбор минобрнауки. На Петербургском форуме в этом году заключено концессионное соглашение, проект полностью готов и уже загружается в Главгосэкспертизу. Весной мы приступим к его строительству, он разместится на большом участке - более 40 гектаров, - сообщил губернатор Владимиру Путину.

Приятные новости для сферы образования на этом не заканчиваются. К реализации также готовится Дальневосточный учебный спортивный центр на базе дальневосточной академии физкультуры и спорта. Кроме того, Хабаровск готовится стать одним из пилотных городов, где появится современная школа по модели образовательного учреждения «Летово».

Серьезным подспорьем для экономического роста должно стать развитие туризма в Хабаровском крае и его столице в частности. Дополнительный поток туристов из Китая обеспечит горнолыжный комплекс «Хехцир», но для этого необходимо открыть пункт пропуска, что, в свою очередь, поможет показать потенциал развития острова Большой Уссурийский для инвесторов. По словам Михаила Дегтярева, Минтранс России уже дал добро по грузопассажирскому пункту и грузовой базе, договоренности с соседями из Китая также достигнуты. Уже через год с начала реализации инициативы грузовая база должна достигнуть миллиона тонн грузов и полутора миллиона пассажиров.