Был ли поезд Ким Чен Ына? Жители Хабаровска гадают, из-за чего стояли в неожиданных вечерних пробках

Ким Чен Ын приехал на бронепоезде на станцию «Хасан» Фото: Правительство Приморского края

Жители Хабаровска 12 сентября встали в нетипичные вечерние пробки. Люди были в недоумении: обычно в это время проезд по городу свободен. Сразу же появились слухи, что необычная дорожная обстановка была связана с визитом в Россию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Северокорейский глава как раз прибыл в Россию 12 сентября. Ким Чен Ын приехал на бронепоезде на станцию Хасан (Приморье), где проходит граница между странами. Известно, что лидер Северной Кореи проведет переговоры с Владимиром Путиным, который находится во Владивостоке на ВЭФ.

Известно, что после форума президент отправится в Приамурье на космодром «Восточный». Предположительно, именно здесь состоится встреча лидеров России и Северной Кореи. Бронепоезд Ким Чен Ына направился в Амурскую область, где его уже встретила делегация и журналисты. Это значит, что ему предстояло проехать через Хабаровск.

Проезд северокорейского поезда как раз совпадает с необычными вечерними пробками в Хабаровске. Около 22:00 в городе, по словам автомобилистов, были перекрыты дороги вдоль железнодорожных маршрутов по пути следования Ким Чен Ына. А источник в РЖД подтвердил: «Ждали поезд из КНДР».

Официальной информации о визите Ким Чен Ына в Хабаровский край нет. Однако соцсети и некоторые СМИ говорят о том, что лидер КНДР может прибыть в Комсомольск. Это связали с тем, что в городе моют остановки, красят ж/д вокзал и стригут газоны. Но официального подтверждения этому нет.

Предыдущий визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в 2019 году. Тогда он также прибыл в Приморье.

В Хабаровском крае Ким Чен Ын не был, но был его отец - Ким Чен Ир. В 2001 году на бронепоезде он отправился в Москву и остановился в региональном центре. В 2002-м Ким Чен Ир посетил Комсомольск.