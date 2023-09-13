Ольга Кодина: Действующая избирательная система максимально прозрачна

Выборы прошли в присутствии наблюдателей, с прозрачными урнами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди семи кандидатов на пост мэра Хабаровска на минувших выборах победу одержал действующий градоначальник Сергей Кравчук, который останется руководить городом еще на пять лет.

Властям региона и руководству избирательной комиссии края удалось провести эталонную кампанию. С одной стороны, был соблюден принцип конкурентности. Никому не мешали регистрироваться, не снимали по суду и не использовали черные технологии. С другой стороны, сама кампания прошла законно и открыто, что позволило хабаровчанам лично наблюдать за высоким качеством организации процедуры.

- Итогами выборов я как житель города осталась удовлетворена. Порадовало, что кампания в Хабаровске не превратилась в хаос, все прошло честно и достойно. Система, которая на сегодняшний день действует в России в соответствии с избирательным законодательством, максимально прозрачна. Наблюдатели были абсолютно от всех. Урны прозрачные, комплексы обработки избирательных бюллетеней исправно работали. Экзитпол стоял, и разница с итоговыми результатами оказалась минимальной, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Кодина, член Общественной палаты Хабаровска.

Количество голосов, отданное за Сергея Кравчука, составило 45,42%, в то время как ближайший преследователь Михаил Сидоров набрал 33,2%. Остальные кандидаты не преодолели отметку в 10%. В условиях отсутствия выборов регионального уровня итоговая явка на этот раз составила 26,66%.

- Явка хоть и хорошая, но я считаю, что люди должны более ответственно подходить к такому событию, ведь от самих людей зависит стабильность жизни и их будущее. Самое главное сегодня - это единство власти. Когда руководители идут рука об руку и решают общие задачи, то стране, городу и каждому жителю становится легче и комфортнее. Когда мы проявляем инициативу, когда берем на себя ответственность, не отсиживаясь дома, а приходя на избирательный участок, то сами влияем на свой комфорт.