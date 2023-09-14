Новые соглашения и представленный мастер-план: как прошел ВЭФ-2023 для Хабаровского края

Делегация Хабаровского края на полях ВЭФ-2023. Фото: https://t.me/Degtyarev_Info

Всего за несколько дней на полях Восточного экономического форума регионы стараются успеть как можно объемнее представить потенциал своих субъектов для инвесторов и достичь выгодных для развития территорий договоренностей. Делегация Хабаровского края выжимает максимум пользы из работы на каждой федеральной площадке. ВЭФ-2023 не стал исключением, ведь по его итогам в Хабаровский край прибыл большой пакет подписанных соглашений, гарантирующих миллиардные инвестиции в экономику региона.

Губернатор Михаил Дегтярев лично ведет переговоры с представителями крупного бизнеса и руководителями госкорпораций, и, несмотря на прямолинейность этой тактики, она дает главное - результат.

Развитие авиационной отрасли

Хабаровский край - один из немногих регионов страны, где делается серьезный упор на авиастроение, а с учетом разворота страны на Восток промышленный потенциал региона в этом направлении будет раскрываться все сильнее. Этому поспособствует соглашение о социальном сотрудничестве края с Объединенной авиастроительной корпорацией, в рамках которого на 2024-2025 годы запланированы мероприятия по развитию авиастроительного комплекса и наращиванию кадрового ресурса.

Два крупнейших завода ОАК базируются в Комсомольске-на-Амуре и работают над производством военной техники, а также гражданских самолетов «Суперджет».

- Мы гордимся достижениями наших инженеров, конструкторов и рабочих. Отдельно отмечу исторический полет импортозамещенного «Суперджета-100». Документ, который мы подписали, не новый, он пролонгирует ранее заключенное соглашение. Его мы реализуем в полном объеме - и со стороны ОАК, и со стороны правительства Хабаровского края, - прокомментировал Михаил Дегтярев.

Михаил Дегтярев и генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь Фото: Правительство Хабаровского края

Совместными усилиями на заводах появляются новые рабочие места, а для вновь прибывших специалистов создаются максимально комфортные условия для работы и жизни в регионе. Как подчеркнул генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, объемы производства по военным и гражданским программам будут только расти, поэтому за 2023 год необходимо привлечь около 1700 сотрудников.

В продолжение развития авиационной отрасли в крае еще один документ был подписан Михаилом Дегтяревым и генеральным директором АО «Авиакомпания «Аврора» Константином Сухоребриком. По условиям меморандума, воздушный парк авиакомпании обновится за счет 17 легкомоторных многоцелевых самолетов «Байкал». Заключенными соглашениями Хабаровский край усилил свою активность в реализации комплексной программы развития авиационной отрасли, рассчитанной до 2030 года.

Новому музею - быть!

Определенных успехов регион добился и в культурной сфере. Так, проект строительства нового здания Дальневосточного художественного музея наконец начнет воплощаться в жизнь силами группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост». Соответствующее трехстороннее соглашение подписали представители «Газпромбанка», АО «Бамтоннельстрой-Мост» и министерства культуры Хабаровского края.

- Будущий музей станет современным общественным пространством с актуальной арт-площадкой для развития креативных индустрий. Уже окончательно сформирован земельный участок, на градостроительном совете Хабаровского края утверждена концепция нового музея. Подписывая сегодня соглашение, мы готовы в ближайшем будущем заключить концессию и дать старт новому этапу - проектированию и строительству уникального здания художественного музея на Дальнем Востоке, - заключил Михаил Дегтярев.

Масштабный объект станет площадкой для выставок, показов, форумов и конференций. В новом здании расположатся и архив для исследований, а также центр художественной реставрации с современными реставрационными мастерскими, не имеющий аналогов на востоке страны.

Знакомство президента с мастер-планом Хабаровска

Строительство нового здания ДВХМ входит в мастер-план Хабаровска, который накануне был представлен главой региона президенту России Владимиру Путину в рамках форума. Подробный документ, презентующий шаги по развитию города до 2030 года, составлялся в течение последнего года всеми хабаровчанами, включая предпринимателей, деятелей науки, чиновников и простых жителей города.

Михаил Дегтярев презентует мастер-план Фото: Правительство Хабаровского края

- Сегодня Хабаровск - крупный и развитый город на востоке России. Поэтому на начальном этапе было собрано семь тысяч предложений жителей города, проанализировано почти 65 тысяч сообщений в соцсетях, а на финальном этапе - в июле-августе этого года - собрано еще 2173 письменных предложения от людей, - рассказал губернатор в ходе доклада главе государства.

Президент в числе прочего обратил внимание на необходимость развития в Хабаровске исторического центра города. Этот запрос предусмотрен в мастер-плане созданием якорных объектов, где кроме нового музея особняком стоит объединенная набережная. А центральные улицы Муравьева-Амурского, Амурский и Уссурийский бульвары ждет капитальное благоустройство. По словам главы региона, центр Хабаровска превратится в маленькую Европу в Азии.

Одним из ключевых тезисов мастер-плана обозначено стремление города к пространственному развитию, призванному превратить районы столицы в независимые от центра территории. 11 центров будут обустроены необходимыми объектами услуг, торговли и отдыха. Таким образом, жители во всех уголкам Хабаровска смогут закрывать основные потребности без надобности тратить время на поездку в центр.