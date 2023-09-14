Сергей Грицик: Амурский бульвар станет одной из визитных карточек Хабаровска

Центр города планируется превратить в маленькую Европу в Азии Фото: Правительство Хабаровского края

На совещании по реализации программы развития дальневосточных городов в рамках завершившегося ВЭФ-2023 президент России заслушал мастер-планы городов Дальнего Востока. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев презентовал главе государства мастер-план Хабаровска.

Широкое обсуждение мастер-плана продолжалось на протяжении нескольких месяцев. В разработке были задействованы медиаресурсы, городские опросы жителей, а также общественные советы по развитию Хабаровска. Фактически хабаровчане стали полноценными соавторами мастер-плана, о чем Михаил Дегтярев сообщил главе государства. Подобное привлечение жителей к составлению стратегического документа ранее было отмечено на этапе разработки народной стратегии развития Хабаровского края и теперь уже стало нормой для общественно-политической жизни региона.

Хабаровск после разворота страны на Восток уже приковал к себе большое внимание федерального центра. Теперь подготовленный мастер-план должен еще больше убедить президента в необходимости поддержки краевой столицы.

- Думаю, что определяющим фактором в отношении президента к развитию Хабаровска остается тот факт, что мастер-план подготовлен всеми хабаровчанами, ведь документ готовился с учетом предложений всех слоев населения. Именно общественный запрос на развитие города привлечет особое внимание президента к городу, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Сергей Грицик, член общественного совета Центрального района Хабаровска.

Разделы мастер-плана по развитию до 2030 года посвящены множеству направлений. Креативная индустрия будет развиваться за счет создания центра анимации на базе первой дальневосточной анимационной студии «Мечталет» и коворкинг-центра «Совкино». А главным событием в части образования станет появление межвузовского кампуса.

Большая часть предложений от самих хабаровчан касалась благоустройства. Жители хотят видеть результат работ своими глазами, прогуливаясь по обновленному городу.

- Мне лично, прежде всего, хотелось бы увидеть обновленный Амурский бульвар, предусмотренный мастер-планом, ведь существующий уже изжил себя. На площадке городской Общественной палаты мы не раз поднимали вопрос об его реконструкции, но в связи с нехваткой средств проект откладывался. Очень надеюсь, что, согласно плану, бульвар будет реконструирован и станет одной из визитных карточек Хабаровска, - добавил Сергей Грицик.