Снесла пять легковушек: пожарная машина перевернулась по пути на вызов в Хабаровске

Автоцистерна рухнула на бок и смяла несколько авто Фото: Прокуратура Хабаровского края

Пожарная машина попала в жесткое ДТП в Хабаровске 14 сентября. Спецавто спешило на вызов, когда в него врезалась иномарка. Автоцистерна рухнула на бок и смяла несколько авто. В аварии пострадали пятеро человек, в числе которых пожарные.

Спецавто спешило на вызов, когда в него врезалась иномарка. Фото: УГИБДД УМВД России по Хабаровску

ДТП случилось 14 сентября около 19:40. Пожарная машина ехала со включенными сиреной и маячками с Карла Маркса в сторону улицы Ленина. На Дикопольцева для спецавто загорелся красный сигнал светофора.

Пожарные спешили на вызов, а значит, могли проехать на красный. При этом другие авто должны были пропустить спецмашину. Водителю автоцистерны необходимо было убедиться, что такой маневр не создаст проблем на дорогах.

«Пожарка» двинулась на красный и тут же в нее влетел «Тойота Сай». Фото: УГИБДД УМВД России по Хабаровску

«Пожарка» двинулась на красный, и тут же в нее влетела «Тойота-Сай», которая мчала с Дикопольцева в сторону Уссурийского бульвара. От удара спецавто упало на бок и по инерции проскользило по дороге несколько метров. По пути автоцистерна смяла пять машин. Известно, что пострадали «Тойота-Пробокс», «Тойота-Приус», «Ниссан Х-Трейл», «Тойота-Ленд Крузер-Прадо».

Травмы различной степени тяжести получили пятеро человек Фото: Прокуратура Хабаровского края

Травмы различной степени тяжести получили пятеро человек: трое пожарных (35, 27, 31 год), водители «Тойота-Сай» (23 года) и автоцистерны (40 лет). Мужчины получили переломы ребер, резаную рану века, многочисленные ушибы. Судя по кадрам момента ДТП и состоянию машин, пострадавшим повезло, что они отделались легкими травмами.

По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку Фото: Прокуратура Хабаровского края

По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку. Предстоит установить виновника аварии и выяснить все обстоятельства случившегося. К проверке подключилась прокуратура.

- Прокуратура Центрального района контролирует ход процессуальной проверки, - сообщила Анна Исаева, официальный представитель ведомства.