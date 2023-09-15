Евгений Чадаев: Доверие к Хабаровскому краю растет

Вместе с Фондом «Росконгресс» правительство края займется продвижением событийного и делового потенциала. Фото: Фонд «Росконгресс»

Во Владивостоке подошел к концу очередной Восточный экономический форум - событие, во многом определяющее будущее многих регионов России. Ведь именно здесь субъекты договариваются о новых преференциях, взаимодействуя с крупными федеральными игроками, и используют все возможности самопродвижения для привлечения внимания инвесторов.

Хабаровский край, уверенно ощущая себя в федеральной экономической и политической повестке, не стал исключением.

- Наш край представил очень много крупных проектов, важных для создания инфраструктуры. За последние три года регион набрал очень высокий экономический темп. Доверие к Хабаровскому краю растет, ведь деньги, которые выделяются субъекту, превращаются в социальные и промышленные объекты. Кроме того, в край уже зашло и продолжает заходить множество крупных инвесторов. Среди них компании, которые раньше обходили Хабаровский край стороной, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Чадаев, политолог.

Край действительно ударно провел несколько дней, отведенные для форума. Так, продвижением событийного и делового потенциала на внутреннем и международном рынках регион займется совместно с фондом «Росконгресс» после того, как подписи в соглашении поставили губернатор Михаил Дегтярев и директор фонда Александр Стуглев. Также договоренность о строительстве угольного морского терминала в районе мыса Манорский в Тугуро-Чумиканском районе достигнута с УК «ЭЛСИ». Запуск проекта поспособствует экспорту угля Эльгинского месторождения в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Подобные мероприятия открывают возможности для привлечения десятков миллиардов рублей инвестиций. Поэтому с приходом в регион Михаил Дегтярева подготовке к крупномасштабным форумам уделяется по-настоящему большое внимание.

- Важный момент, что каждое подписанное соглашение - это итог предварительной многомесячной работы правительства региона. Это показатель работы Хабаровского края как с представителями бизнеса, так и с министерствами Российской Федерации. Важен и личный контакт губернатора с федеральными структурами. Вместе это дает такой синергетический эффект, который позволил региону попасть на лидирующие позиции по количеству и качеству подписанных договоров среди субъектов ДФО, - считает Евгений Чадаев.