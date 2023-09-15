Погода на выходных в Хабаровском крае на удивление не преподнесет никаких сюрпризов Фото: Александра ШОПЕНКО

Погода на выходных в Хабаровском крае на удивление не преподнесет никаких больших сюрпризов. На этот раз жителей региона не ждут ливни, сильные ветра и похолодание. Прогноз обещает относительно спокойные субботу и воскресенье.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА ВЫХОДНЫЕ 16-17 СЕНТЯБРЯ

Нестабильная погода на этих выходных будет лишь на севере Хабаровского края. По прогнозам синоптиков, обойдется без ливней и ураганных ветров. Но на погоду продолжит влиять циклон. Ожидаются местами кратковременные осадки, на побережье Охотского моря усилится ветер порывами 15-20 метров в секунду.

Но юге региона в ночь на 16 сентября также не исключены кратковременные дожди. Ветер 6-11 метров в секунду. 17 числа погода нормализуется, осадков не ожидается.

- Оба дня температура воздуха ночью будет +8 +13, местами +2 +7 градусов. Днем столбики термометров покажут +21 +26, на севере +18 +23 градуса. Местами будет около +8 +13 градусов, - рассказал «КП» - Хабаровск» Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА ВЫХОДНЫЕ 16-17 СЕНТЯБРЯ

Прогноз в Хабаровске 16-17 сентября не обещает погоду без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду. Ночью столбики термометров будут около +8 +12 градусов. Днем в субботу +19 +21 градус, в воскресенье - около +22 +24 градусов.