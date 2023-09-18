Билайн бизнес и ТОГУ будут совместно повышать качество образования в телеком отрасли Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Билайн бизнес» и ТОГУ будут совместно повышать качество образования в телеком отрасли. Соответствующее соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет было подписано на полях Восточного экономического форума. На церемонии подписания «Билайн бизнес» (структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом») представил директор корпоративного бизнеса Восточного региона Владимир Евгеньевич Ясиновских, подписантом со стороны Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) выступил ректор учебного заведения Юрий Сергеевич Марфин.

Основная цель соглашения - установление сотрудничества, нацеленного на повышение качества образования, развитие научно-исследовательской и культурной деятельности на территории Тихоокеанского государственного университета в рамках национального проекта «Приоритет 2030».

Стороны планируют развивать на территории университета совместные образовательные программы для обучения и стажировок студентов, взаимодействовать в области развития и внедрения пилотных проектов.

«Билайн» и ТОГУ намереваются взаимодействовать в вопросах организации мероприятий и формировании компетенций, направленных на развитие и использование на территории вуза новых информационно-телекоммуникационных технологий и технологических процессов, в частности, в направлении «Видеоаналитика».

Стороны также выразили намерение достигнуть поставленной цели путем решения таких актуальных задач, как, например, использование технологии анализа данных с применением искусственного интеллекта для повышения качества предоставления услуг населению, для проведения региональных социальных опросов и иных социально значимых мероприятий в регионе, для увеличения туристического потока, анализа миграции трудового населения, развития транспортной инфраструктуры.

Один из пунктов соглашения описывает возможность взаимодействия в реализации инновационных проектов, направленных на создание и развитие новых технологий и сервисов с использованием возможностей следующих технологий и решений: Wi-Fi, М2М, облачных технологий, сервисов информационной безопасности (защита от проникновений и DDos-атак), квалифицированной мобильной электронной подписи, таргетированных СМС-рассылок.

- Взаимодействие «Билайн» с высшими учебными заведениями в вопросах цифровизации не только вуза, но и самого региона - это площадка для многогранной и интересной работы. Для достижения поставленных целей и задач мы сможем привлекать молодежь и давать ей возможность на реальных задачах получить опыт, навыки и знания, которые, с одной стороны, пригодятся для дальнейшего карьерного пути, а с другой - могут принести реальную пользу родному региону и его жителям, - прокомментировал директор корпоративного бизнеса Восточного региона Владимир Ясиновских.

- Подписанное соглашение закрепляет партнерские намерения между двумя нашими организациями по подготовке квалифицированных кадров в области телекоммуникационных технологий. Также планируется проведение совместных исследовательских проектов, направленных на решение прикладных задач в области телекоммуникации, обработки данных, их анализа предективной аналитики. Также планируются совместные действия, направленные на популяризацию научно-технического творчества. Мы благодарны нашим партнерам из компании «Билайн» за это доверие и уверены, что вместе мы сможем достичь большего, - прокомментировал и. о. ректора ТОГУ Юрий Марфин.