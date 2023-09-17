Бросил без сознания на дороге: неизвестный на скорости сбил двух девушек в центре Хабаровска и скрылся

девушки в больнице, они живы, но получили травмы. фото госавтоинспекции города

Кадры жуткой аварии разошлись в сети утром 17 сентября. Видеорегистратор зафиксировал ДТП в самом центре Хабаровска – двух девушек на скорости сбил неизвестный, а затем скрылся с места происшествия. Сейчас Госавтоинспекция разыскивает виновника.

ЧП случилось в 1:30, на пересечении улиц Муравьева-Амурского и Истомина. Девушки переходили дорогу по зебре, светофора для пешеходов в этом месте нет. Водитель черной Короллы Спасио на скорости снес девушек, и уехал. На месте остался госномер от машины, автомобиль был на приморских номерах.

Девушки живы, но сейчас находятся в больнице с травмами, одной из пострадавших 18 лет, другой - 20. Сразу после аварии на место приехали две реанимационные машины. Вокруг лежащих девушек собрались прохожие, они преграждали путь другим машинам, пропуская лишь скорую помощь.

На сколько сильно пострадали девушки – не уточняется. На кадрах сам удар был сильным, девушки отлетели с сторону и упали на дорогу. Городские паблики сообщали, что одна из пострадавших скончалась, однако эта информация не подтвердилась.

Сейчас Госавтоинспекция проводит розыскные мероприятия. Им предстоит выяснить, кому принадлежит автомобиль с приморскими номерами, кто в тот момент был за рулем, и где сейчас находится эта машина.

ГИБДД просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении машины ми водителя – сообщить по телефону 8(4212) 595906.