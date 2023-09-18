На полях ВЭФ-2023 определили приоритеты развития Дальнего Востока

За восемь лет форум выступил площадкой для 373 соглашений. Фото: Пресс-служба Юрия Трутнева

С 10 по 13 сентября во Владивостоке прошел очередной, уже восьмой Восточный экономический форум. В короткий срок удалось реализовать масштабную программу мероприятий. Более 700 спикеров и модераторов приняли участие в сотне сессий, обсуждая вопросы международной и региональной повестки, имеющие ключевую значимость в сегодняшних условиях.

Тема ВЭФ в 2023 году была обозначена как «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Для достижения мира и сотрудничества необходимо налаживать связи на международном уровне, поэтому на площадке форума отметились делегации Китая, Индии, Мьянмы, Филиппин, Лаоса и Монголии.

Спикером на пленарном заседании выступил сам президент России Владимир Путин, обозначивший, помимо прочего, пути развития Дальнего Востока.

- Роль Дальнего Востока для будущего нашей страны и для позиций России в многополярном мире исключительно велика. И потому хочу повторить, о чем говорил в послании Федеральному собранию десять лет назад, и о чем сказал в самом начале: опережающее развитие Дальнего Востока - это наш абсолютный приоритет на весь XXI век. Общая ответственность и работа правительства, регионов, крупнейших отечественных компаний - как с государственным участием, так и абсолютно частных, - заявил глава государства.

За несколько дней форума президенту доложили о нынешних результатах развития Дальнего Востока, рассказали о работах по рассредоточенному появлению музейных и культурно-образовательных комплексов. Кроме того, под председательством главы государства прошло совещание по реализации программы развития дальневосточных городов, где были представлены мастер-планы.

В ходе форума Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики отчиталось об итогах своей деятельности на протяжении 10 лет. Как рассказал полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев, всего на полях форума было подписано 373 соглашения на общую сумму 3 триллиона 818 миллиардов рублей. Большая доля соглашений посвящена проектам по развитию промышленности и жилья.

Что касается работы делегации Хабаровского края, то в этом году губернатор Михаил Дегтярев достиг договоренности о развитии добывающей и металлургической промышленности с ПАО «Русолово» и Министерством промышленности и торговли РФ. Кроме того, в числе ключевых итогов соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству угольного морского терминала в районе мыса Манорский в Тугуро-Чумиканском районе, а также соглашение с «Почтой России» о развитии почтовых и государственных услуг в отдаленных поселениях региона.