«Температурные качели» ждут жителей Хабаровского края на этой неделе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Температурные качели ждут жителей Хабаровского края на этой неделе. За семь дней погода в регионе сменится несколько раз. Будет все: и дожди, и минусовые температуры, и тепло, и, возможно, снег.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 18-22 СЕНТЯБРЯ

В понедельник, 18 сентября, погода будет более чем комфортная. Солнце, +25 градусов и слабый ветерок - хоть бросай все и выходи на улицу наслаждаться уходящим теплом. Потому что впереди грядет глубокий циклон.

Непогода обрушится на Хабаровский край в ближайшие сутки. Больше всего от циклона достанется Амурскому, Комсомольскому, Нанайскому, Хабаровскому, Солнечному, Бикинскому, Николаевскому, Ульчскому, Вяземскому и имени Лазо районам.

- Ожидаются дожди, местами сильные, на севере не исключено выпадение мокрого снега. Также прогнозируем усиление ветра порывами до 17-22 метров в секунду. Температурный фон также начнет снижаться, сильное похолодание придется на 20 сентября, - рассказал в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ 18-22 СЕНТЯБРЯ

Во вторник, 19 сентября, столбики термометров покажут +7 +12 градусов ночью. Днем воздух прогреется до +17 +22 градусов. Уже в среду температуры резко рухнут примерно на десять градусов. Ночью будет +2 +7 градусов, на севере до -5 градусов. Днем ожидается всего лишь +11 +16 градусов.

Похолодание продлится недолго. 21 сентября потеплеет до +16 +18 градусов, осадков не ожидается. Зато 22 числа, предварительно, вновь пройдут дожди. Ночные температуры будут около +7 +9 градусов, днем столбики термометров снова упадут до +12 +14 градусов.

К концу недели в Хабаровский край вернется более теплая воздушная масса. В регионе потеплеет до +17 +22 градусов. Прогноз еще будет уточняться.