«Эконом», «Комфорт» и «Бизнес-класс»: как выбрать жилье в Хабаровске

Фото: ООО «СЗ "Космос"»

Тем, кто планирует приобрести новенькую квартиру, важно обращать внимание не только на район дома, площадь, но и классификацию жилья. В Хабаровске в основном строится жилье эконом- и комфорт-класса. Недавно же появились проекты бизнес-класса.

Да, конечно, можно счастливо ютиться в доме эконом-класса где-то в пригороде. Однако дома бизнес-класса дают возможность зажить по-настоящему другой жизнью.

Первое, что придает статусность - локация. Дома бизнес-класса располагаются только в центре. Рядом обязательно будут парки.

Фото: ООО «СЗ "Космос"»

- Например, ЖК «Культура. Гармония» находится у питомника Шуранова - самая что ни на есть центральная часть Хабаровска. Из окон люди могут любоваться парковой зоной или рекой Амур. Еще один плюс - расположение рядом ТРЦ Brosko Mall, - рассказала Виктория Лесникова, руководитель отдела продаж компании «ДА! Девелопмент».

Те, кто заинтересован в жилье бизнес-класса, чаще всего передвигаются на личном автомобиле. Потому жителям нужна просторная парковка, при въезде на которую всегда найдется свободное место. И если по стандарту в домах сегмента «Эконом» на квартиру положено 0,7 машиноместа, то у бизнеса этот показатель достигает полноценной единицы. А в некоторых случаях и это не предел.

- В ЖК «Культура. Гармония» предусмотрено 1,4 машиноместа на квартиру. Для Хабаровска это редкость, здесь нигде не встретишь пять этажей подземной парковки. Паркинг в бизнес-классе должен быть комфортабельным, включать отопление и подсветку. Чтобы была возможность, не выходя на улицу, спуститься к своей машине. Даже для человека, который купит квартиру в ЖК «Культура. Гармония» самым последним, гарантированно останется парковочное место.

Фото: ООО «СЗ "Космос"»

Также стоит рассказать, что в доме бизнес-класса «Культура. Гармония» застройщик создает все условия, чтобы жилой комплекс стал большим сообществом не просто соседей, а хороших друзей с общими делами и интересами.

- В уже заселенном доме «Культура» по выходным проходят вечера на крыше - литературные встречи, просмотры кино, кто-то занимается спортом. Люди проводят вместе время, собираясь в компании по интересам. Дом становится не просто местом, где ты спишь после работы, а пространством для общения и развлечений с друзьями, - поделилась Виктория Лесникова, руководитель отдела продаж компании «ДА! Девелопмент».

Квартиры в домах бизнес-класса по умолчанию должны быть с большой квадратурой. Если квартиры класса «Эконом» продают площадью от 28 квадратных метров, то минимальная планка у бизнес-класса - 50 квадратных метров. То же касается и потолков. Их высота начинается от трех метров. В ЖК «Культура. Гармония» пошли еще дальше. Площадь квартир здесь - от 62 до 248 квадратных метров, а высота потолков достигает 3,6 метра.

Фото: ООО «СЗ "Космос"»

Любому глазу будут заметны различия в оформлении холлов в домах разных категорий. Если в «Экономе» - это стены, покрытые штукатуркой, и недорогая напольная плитка, то в домах бизнес-класса места общего пользования обустроены по дизайнерским проектам. Здесь уделяют внимание комфорту, практичности, но и про стиль не забывают. С помощью света, высоких потолков и дорогих материалов создается пространство, которое визуально напоминает престижный отель.

Удобство и многофункциональность должны сопровождать собственников не только внутри дома, но и вокруг него. Если нужны продукты или заболел зуб, не нужно куда-то ехать, можно просто спуститься до первого этажа. На первых этажах расположены: кафе, магазины, стоматология, аптека, центры для развития детей и взрослых. За безопасность детей во дворе можно не переживать, ведь все машины располагаются на отдельной парковке, а в самом дворе спокойно можно ставить велосипед, который никому не помешает. На территории ЖК также есть площадка для воркаута, а те, кто устал от активностей, могут расслабиться в лаунж-зоне. А за порядком будет следить охрана с помощью системы камер видеонаблюдения. Доступ к ним будет иметь любой житель.

Фото: ООО «СЗ "Космос"»

Люди бизнеса живут в условиях вечной нехватки времени на бытовые мелочи. Здесь на помощь приходит система «Умный дом», которая подстраивается под режим своего хозяина и к определенному моменту сможет поставить чайник, открыть шторы или включить свет. Для жителей ЖК «Культура. Гармония» застройщик также создал свое мобильное приложение. В нем есть отдельный раздел «Маркет». Жителям будут доступны специальные скидки и эксклюзивные предложения от партнеров: продукты, услуги сервисов, лаборатории, рестораны, спортклубы и так далее. При этом список партнеров постоянно увеличивается.

Тема экологической безопасности волнует все больше людей, которые стараются жить так, чтобы вокруг все было чисто и зелено. Проблемы потенциального грязного воздуха или излишнего расходования электроэнергии решает покупка жилья с сертификатом стандарта «зеленого» строительства Green Zoom. Повышенный процент озеленения, раздельный сбор мусора, а также зона отдыха на крыше, чтобы регулярно напитываться витамином D и дышать свежим воздухом.

В проекте также предусмотрена дополнительная очистка воды. А энергоэффективные окна помогают экономить на отоплении зимой и кондиционировании летом.

Подробную информацию можно уточнить:

в отделе продаж по телефону +7 (4212) 46-42-65

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