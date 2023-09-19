«Ты мои деньги скрысил»: родители побили и обматерили сына в компьютерном клубе Хабаровска

Парня силком вытащили из-за компьютерного стола Фото тематическое Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В одном из компьютерных клубов Хабаровска, таком, где собираются подростки и дети, чтобы поиграть «по сетке», разразился скандал с рукоприкладством. Неожиданно в помещение ворвались родители одного из игроков и обложили собственного сына матом, хватали, тащили и обвиняли в воровстве. Инцидент тут же получил огласку в городских пабликах и заинтересовал правоохранительные органы.

Это случилось еще в конце августа, но видео попало в Сеть только недавно. На кадрах, которые публиковали городские паблики, сначала мужчина бьет мальчика - возможно, это был отец, а затем на него набрасывается разъяренная мать.

- Быстро пошел отсюда, ты мои деньги скрысил, на камерах видно, 10 тысяч, - примерно такой монолог произнесла родительница мальчика, только сопровождался он огромным количеством матов. Парень на обвинения лишь оправдывался и говорил, что не трогал ничего.

Разумеется, руководству компьютерного клуба такое происшествие не понравилось. Сотрудники попытались успокоить кричащую женщину, на что отец семейства отреагировал лишь отговоркой, мол, все нормально. Вскоре, силой забрав сына из компьютерного клуба, чета удалилась. Что было дальше, вне стен заведения, неизвестно. Инцидентом тут же заинтересовалась прокуратура города Хабаровска.

- По поручению прокуратуры города Хабаровска подразделением по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Хабаровску проводится проверка в связи с размещенным в интернете видеоматериалом о нанесении телесных повреждений ребенку в компьютерном клубе, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Ход проверки контролирует городская прокуратура.