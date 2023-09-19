Некоторые автобусы прекратят движение 24 сентября на небольшой срок Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске в будущее воскресенье 24 сентября отпразднуют День воинской славы. Традиционно мероприятию будет посвящена легкоатлетическая эстафета. Спортсмены побегут по хабаровским улицам в первой половине дня. В связи с этим в Хабаровске изменится схема движения общественного транспорта с 10:45 до 14:00.

КАК БУДУТ ХОДИТЬ АВТОБУСЫ И ТРОЛЛЕЙБУСЫ В ХАБАРОВСКЕ 24 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

Изменится схема движения в этот день для троллейбуса №1. Он будет ездить от аэропорта до железнодорожного вокзала. Что касается автобусных маршрутов, то здесь тоже будут корректировки.

Автобус маршрута 1Л от ЖД-вокзала поедет по Серышева на Ленина и дальше по маршруту до вокзала. На период изменений остановка для высадки и посадки пассажиров будет у западной стороны железнодорожного вокзала напротив манежной стоянки легкового автотранспорта.

1С с Ленина поедет по Волочаевской на Серышева. Остановка на вокзале тоже напротив стоянки. 14, 19 и 82 маршруты с Карла Маркса свернут на Синельникова, затем на Ленинградскую, потом на Амурский бульвар через Ленинградский переулок, на Дзержинского и далее на Муравьева-Амурского. Обратная схема маршрутов будет проложена с Муравьева-Амурского на Волочаевскую, Амурский бульвар, переулок Ленинградский, улицу Ленинградскую и через путепроводную развязку на Карла Маркса.

21-й автобус с Карла Маркса поедет на Синельникова, Ленинградскую, переулок Ленинградский, Амурский бульвар, затем на Дзержинского и Муравьева-Амурского, потом до Волочаевской и снова на Амурский бульвар, переулок Ленинградский, улицу Ленинградскую и по развязке на Карла Маркса.

29К поедет так же, как и 21-й, то есть с Амурского бульвара по улице Ленинградской, затем на переулок Ленинградский и через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса. Далее - на свой маршрут. 29П с улицы Карла Маркса свернет на Синельникова, Ленинградскую, переулок Ленинградский, улицу Ленинградскую, по Амурскому бульвару до улицы Шеронова. затем по своему маршруту.

Поменяет свой маршрут и 34 автобус. Он с ЖД-вокзала последует на Амурский бульвар и дальше на Дзержинского, потом выскочит на Муравьева-Амурского и вернется на свою схему, а обратно с Муравьева-Амурского будет выезжать на Волочаевскую, потом на Амурский бульвар и до вокзала.

56-й автобус с проспекта выедет на Карла Маркса, затем на Синельникова, Ленинградскую, переулок Ленинградский, улицу Ленинградскую, Амурский бульвар, Дзержинского, Муравьева-Амурского, Тургенева, Ленина, Волочаевскую, Амурский бульвар, улицу Ленинградскую, переулок Ленинградский, улицу Ленинградскую, через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса, а потом снова съедет на проспект до Южнопортовой и дальше уже на свой маршрут. Движение поменяется лишь в центре города.

Объезжать в центре дороги будет и 58-й автобус. С Карла Маркса он уйдет на Синельникова, как и остальные, поедет по бульвару и вырулит на Пушкина к своему маршруту. Обратное направление тоже будет пролегать через бульвар с выездом по развязке на Карла Маркса.

61K изменит движение и поедет с вокзала на Амурский бульвар и на Дзержинского, 61С - с Муравьева-Амурского поедет на Волочаевскую и дальше на бульвар, чтобы выехать на свой установленный маршрут.

70-й по проспекту выедет на Карла Маркса, потом через Синельникова на переулок Ленинградский, а в обратный путь поедет с Ленинградской на Карла Маркса и на проспект до Южнопортовой, чтобы вернуться на свою схему.

83-й объедет перекрытые дороги через Муравьева-Амурского и Волочаевскую, по бульвару направится до Ленинградской и выскочит снова в центр. 83П - через Карла Маркса и Синельникова по бульвару и на Муравьева-Амурского. Автобусы №54 и №88 в город поедут по Ленина.

89-й маршрут тоже будет перекроен. От автовокзала автобус поедет с Ленинградской по бульвару до Дзержинского и затем на Ленина, потом Волочаевская, Гамарника и Павловича, потом Лейтенанта Орлова и на свой маршрут.

КАКИЕ АВТОБУСЫ НЕ БУДУТ ХОДИТЬ 24 СЕНТЯБРЯ В ХАБАРОВСКЕ

В схему движения могут вноситься изменения. На время, пока идет эстафета, 52 и 75 автобусы ходить не будут. Временно перекрывать движение могут для тех автобусов, которые курсируют по центральным улицам Хабаровска. На дорогах будут координировать движение сотрудники ДПС. Хабаровчанам стоит учитывать все изменения на этот день и планировать свои поездки заранее.