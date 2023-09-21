За нами следят: патрульные машины с видеокамерами будут ловить нарушителей на дорогах Хабаровского края

В Хабаровске появится больше камер на дорогах Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Госавтоинспекции Хабаровского края рассказали о том, как в регионе обстоит дело с фотовидеофиксацией нарушений ПДД. По данным ведомства, на 20 сентября в крае фиксируется рост числа ДТП, причем аварий стало больше именно с погибшими. Чтобы снизить число нарушений, на дорогах стоят автоматические комплексы фиксации. Сейчас их 74 на 123 рубежах контроля в Хабаровске, Комсомольске, Хабаровском, Комсомольском и Нанайском районах, в районе имени Лазо, Вяземском, Бикинском и Совгаванском районах.

Оборудование регистрирует нарушения, в том числе превышение скорости, остановку перед стоп-линией, проезд на красный, выезд на встречку, не пристегнутые ремни безопасности. За время работы комплексов с начала этого года было выявлено почти на 30 процентов больше нарушений. Больше всего - превышений скорости.

Чтобы снизить аварийность, на самых опасных участках региона поставили стационарные комплексы фиксации. Таких мест выявлено 19. Три из них - в самом Хабаровске, пять в Комсомольске и остальные в Бикинском и Совгаванском районах, а также на трассе «Обход Хабаровска».

В октябре в двух самых крупных городах края - Хабаровске и Комсомольске - запустят в работу еще шесть комплексов на аварийных и потенциально опасных участках. Помимо этого, стационарный комплекс поставят на федеральной трассе в районе имени Лазо, а также до конца года в девяти местах установят наблюдение на нерегулируемых пешеходных переходах.

Чтобы снизить аварийность на трассах вне городов и населенных пунктов, в четвертом квартале 2023 года по дорогам запустят так называемые мобильные средства автоматической фиксации нарушений. Как пояснили в ГИБДД края, на патрульную машину будет ставиться камера-люстра, она и будет фиксировать нарушения во время движения.

При этом никаких предупреждений водителям поступать не будет. То есть патруль в любой момент и на любом участке может выявить нарушителя, если он проезжает именно там.

Госавтоинспекция Хабаровского края ежедневно мониторит обстановку на дорогах Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Помимо прочего, в ГИБДД рассказали, как жителям можно обжаловать постановление об административном правонарушении. Сделать это можно через «Госуслуги», или через суд, где рассматривается дело, или при обращении вышестоящему должностному лицу.

Как отметил Александр Камбаров, врио начальника ЦАФАП ОДД ГИБДД Хабаровского края, в перечень обжалуемых постановлений входят и такие случаи, как продажа автомобиля, то есть штраф пришел одному собственнику, а он, например, уже продал машину, или когда за рулем было иное лицо.