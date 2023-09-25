Михаил Дегтярев: В реализации логистических проектов в Хабаровском крае заинтересованы все

Подписание соглашения о строительстве металлургического оловянного комбината Фото: Правительство Хабаровского края

Общество в Хабаровском крае сегодня можно назвать по-настоящему консолидированным, о чем говорят и результаты недавних выборов, где жители показали себя консерваторами, поддержав действующую власть. По мнению губернатора Михаила Дегтярева, немалую роль в создании таких настроений сыграла положительная динамика в краевой экономике, которая стала возможна благодаря реализации больших проектов на территории региона.

Традиционно отправной точкой для новых больших свершений является Восточный экономический форум, где делегация края извлекает максимум за нескольких дней мероприятия.

- Считаю, что мы хорошо поработали и подписались с компанией «Русолово» и Минпромторгом по строительству у нас первого за 85 лет металлургического оловянного комбината. Единственное подобное предприятие к востоку от Урала было в Новосибирске, но устарело. Второй завод появится в городе Амурск Хабаровского края. Добыча олова будет производиться из двух наших месторождений: Правоурмийского в Верхнебуреинском районе и месторождения в районе поселков Солнечный и Горный, - рассказал Михаил Дегтярев.

Там же будет обрабатываться и олово, добываемое на Чукотке. Полученные объемы олова планируется реализовывать как внутри страны, так и за ее пределами.

Среди других знаковых итогов ВЭФ губернатор выделил создание Дальневосточного художественного музея, строительством которого займется, по концессионному соглашению, группа компаний «БТС Мост». Кроме того, подписано соглашение на строительство морского порта Эльга и Тихоокеанской железной дороги. Ориентировочные сроки готовности объектов - 2025 год, однако темпы работы позволяют говорить о возможном опережении графиков.

- Заинтересованы все, включая РЖД, так как проект хоть и частный, но он снимет часть нагрузки с БАМа. Сейчас эльгинский уголь везут на восток по БАМу и по Транссибу, а это ежегодно минимум 15 миллионов тонн. А потом 30 миллионов тонн повезут по своей дороге, освобождая Байкало-Амурскую магистраль для других грузов, и дадут, таким образом, воздух другим.

Уход большого количества стран, по заверению Михаила Дегтярева, не нанес урона краевой экономике. Поставки комплектующих для SSJ-100 удалось импортозаместить. Изменился и формат работы в судостроении, где подключились дружественные страны. Сотрудничество с ними становится все более тесным. Например, недавно Хабаровский край посетила делегация из Беларуси, а именно из Могилевской области.

- Между нами растет товарооборот. На сентябрь-октябрь следующего года планируем Дни Хабаровского края в Беларуси. Повезем туда наши товары, наших предпринимателей, большую бизнес-миссию. Покажем товар лицом. Мы уже видим большой интерес у бизнеса. Маршруты раскатываются, новая номенклатура товаров пошла в обоих направлениях. Они, например, хвалят нашу рыбу, консервы. Для них в диковинку, например, наша икра, - говорит губернатор.