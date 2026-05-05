Свой хлеб и картошка: хабаровский край наращивает сельхозугодья

В Хабаровском крае стартовала посевная кампания-2026. За праздничные дни аграрии засеяли уже 1,3 тысячи гектаров. Всего в этом году планируется обработать 63,8 тысячи гектаров. Это на 5,3 тысячи больше, чем в прошлом, и на 8,6 тысячи чем пять лет назад. В регионе делают ставку на свое: от семенного картофеля до собственной муки.

Губернатор Дмитрий Демешин на заседании президиума правительства края поставил вопрос жестко: почему хлеб в Хабаровске дорогой?

«Она и не может быть другой, с учетом того, что мука на 100 процентов привозная. Тогда как наши учёные говорят, что мы сами можем производить, начиная от зерна и заканчивая переработкой в муку. Что делается минсельхозом и вами лично для того, чтобы хлеб у нас был наш, хабаровский, а не алтайский, не кубанский?» — спросил глава региона.

Министр сельского хозяйства Павел Сторожук ответил: в этом году совместно с Дальневосточным научно-исследовательским институтом сельского хозяйства засеют 10 гектаров экспериментальной пшеницы под переработку в муку. Технологию будут отрабатывать 2–3 года. Если получится, хлеб станет местным.

Планируем нарастить площади под картофелем и овощами до 8,7 тысячи гектаров. Прирост 9%. Семенами зерновых и сои край обеспечен полностью. Картофелем и овощами более чем на 90%, недостающее уже в пути.

Особый акцент сделают на семенной картофель. Долгие годы аграрии использовали импортные сорта. Выход очевиден: собственный селекционный центр. В этом году в Комсомольском районе высадят 15 гектаров семенного картофеля. Ожидаемый урожай около 500 тонн семян под следующий сезон.

Для расширения посевных площадей в 2026 году реализуют шесть проектов мелиорации в Бикинском, Вяземском районах и районе имени Лазо. На них из федерального бюджета привлекли 290 миллионов рублей. Завершается проект гидромелиорации, который с 2022 года ввел в оборот более 3,5 тысячи гектаров.

Губернатор предупредил: за государственными вложениями должен стоять реальный экономический эффект. Земли должны работать стабильно.

В крае предоставляют гранты на строительство овощехранилищ. Уже отремонтировали три в районе имени Лазо и Хабаровском районе. В планах — построить еще одно на 5 тысяч тонн.

Отдельная тема — контроль за сельхозземлями. В 2026 году проверят 86 краевых участков общей площадью 65 тысяч гектаров. Задача: выявить неиспользуемые или используемые не по назначению земли и вернуть их в оборот.

«Количество земель, вовлечённых в оборот, пока не отвечает поставленным задачам, — заявил Демешин. — По итогам 2026 года по этим 65 тысячам гектаров дайте конкретный результат: вернули их обратно в государственную краевую собственность или вовлекли в сельхозоборот».