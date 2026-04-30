Утром в четверг стало известно о ЧП в Магадане - здесь около восьми рабочих оказались погребены под горной породой, которая сошла на место их работы. На место выехали спасатели, но на данный момент связи с людьми нет. Разбираемся, что известно об обрушении рудника в Магаданской области 30 апреля 2026 года.

Обрушение рудника в Магаданской области 30 апреля 2026 года: что произошло

ЧП случилось в Магаданской области, в Сусуманском городском округе, на угольном разрезе Кадыкчанский. Об обрушении рудника в Магаданской области 30 апреля 2026 года сообщили в МЧС. Во время схода горной породы на месте находились рабочие. По предварительной информации, под завалами могут находиться до восьми человек.

Рудник находится в отдалении от населенных пунктов. Кадыкчанский разрез находится на Аркагалинском месторождении угля. Принадлежит Колымской угольной компании. В год производит около 0,4 млн тонн угля и имеет промышленные запасы около 300 млн. тонн.

Причины обрушения рудника в Магаданской области 30 апреля 2026 года

В МЧС сообщили,, что стены в месте выработки рухнули из-за схода горной породы. Пока не известно, с чем это связано. Вероятно, СК проверит, как на рудника соблюдались меры безопасности.

По данным руководства самой компании, причиной ЧП стал сход селя - вечная мерзлота дала отпайку и произошло обрушение.

Погибшие и пострадавшие при обрушении рудника в Магаданской области 30 апреля 2026 года

На место сразу выехали спасатели МЧС, пожарные, медики - всего 16 человек. На месте также оказались засыпаны 3 единицы техники. Как отметили в МЧС, рудник находится в отдаленном районе, так что для того, чтобы добраться туда, понадобится немало времени.

Всего под завалами, по предварительной информации, могут находиться до восьми человек. Связи с ними нет, их судьба неизвестна. Это рабочие и из Магаданской области, и из других регионов России.

Что происходит после обрушения рудника в Магаданской области: спасательные работы

- К месту обрушения выдвинулись пожарные, горноспасатели и медики, к вылету готовится вертолет Ми-8 МЧС России. Задействованы 16 человек и 6 единиц техники, - отметили в МЧС России. По данным самой компании, на месте развернут оперативный штаб, тяжелая техника и спасатели подходят также из Сусумана.

Также за проведением спасательной операции следит прокуратура.

Ситуация также находится на контроле у губернатора Магаданской области Сергея Носова. Он поручил направить МИ-6 из областного центра к месту ЧП. Им должны доставить технику для разбора завалов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обрушения горных масс на угольном разрезе «Кадыкчанский» в Сусуманском районе Магаданской области.

Дело заведено по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По данным следствия, 30 апреля 2026 года на карьере произошло обрушение, под завалами могут находиться несколько человек, добывавших уголь. Точное количество пострадавших устанавливается.

Генеральный директор разреза Александр Нестерович ранее сообщил, что причиной стал сход селя: вечная мерзлота оттаяла, и грунт обрушился. Проблема таяния мерзлоты на Колыме поднималась ещё в январе 2023 года — тогда специалисты предупреждали, что изменение климата делает горные склоны нестабильными и повышает риск техногенных аварий.

К месту обрушения выдвинулась следственная группа: руководители, следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК. По поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова готовится к вылету вертолёт «Авиации Колымы» с сотрудниками областного Пожарно-спасательного центра и следственно-оперативной группой. На месте развернут штаб по спасению пострадавших. Заместитель председателя правительства региона Павел Береговой сообщил об этом в своём канале в Max.

Губернатор Сергей Носов заявил, что держит ситуацию на личном контроле. Около 18:40, спустя пресс-служба МЧС сообщила, что вертолёт Ми-8 с оперативной группой вылетел к месту происшествия.

Ранее подобное ЧП также произошло в Бурятии - правда здесь рабочие рудника попали под снежную лавину. Тела шестерых обнаружили под снежными завалами, еще троим удалось выбраться самостоятельно живыми.