Партия «Новые люди» запустит в Хабаровском крае комитет поддержки местных предпринимателей

Фото: Партия «Новые люди»

Развитие предпринимательства стало главной темой рабочего визита вице-спикера Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Даванкова в Хабаровский край. Здесь он провёл круглый стол с местными производителями, рестораторами, представителями туристической отрасли, а также депутатами и сторонниками «Новых людей».

Участники встречи обсудили ключевые проблемы, с которыми сталкивается хабаровский бизнес. Это высокая стоимость логистических перевозок, нехватка кадров, а также отсутствие регионального бренда.

Представители отрасли предложили рассмотреть вопрос о переводе Дальнего Востока в статус особой экономической зоны с пониженной налоговой ставкой. Также они отметили, что необходимо отказаться от внезапного повышения налоговой нагрузки и излишних запретов, которые не дают возможности планировать и развивать бизнес на долгосрочную перспективу.

- Хабаровский край - уникальный регион с огромным потенциалом. Здесь есть выход к Тихому океану, прямое соседство с самыми быстрорастущими экономиками мира. А ещё - сильные, честные люди и предприниматели, которые умеют работать в любых условиях. В ходе круглого стола договорились о конкретных шагах. При региональном отделении «Новых людей» создаём комитет поддержки предпринимательства. Возглавит его наш депутат краевой Думы Юрий Кондратчик. Будем собирать обращения, помогать адресно и доводить инициативы до Госдумы, - подвёл итоги встречи Владислав Даванков.

Комитет «Новых людей» по предпринимательству будет работать по нескольким ключевым направлениям. Для решения кадрового вопроса он организует встречи представителей предпринимательского сообщества, местных вузов и колледжей, а также руководства региона. Для развития бренда Хабаровского края в ближайшем будущем пройдёт стратегическая сессия с участием федеральных экспертов в области предпринимательства и туризма. Также комитет «Новых людей» подготовит обоснования для введения особого налогового режима в Хабаровском крае.