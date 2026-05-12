В ходе судебного процесса подсудимые признали свою вину. Фото: Кирилл Старков

Хабаровский краевой суд вынес суровый приговор в отношении родителей, виновных в истязании, незаконном лишении свободы и убийстве собственной двухлетней дочери. Подробности - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск.

Подсудимые – мужчина 29 лет и женщина 27 лет – проживали в Комсомольске на Амуре. Суд установил, что в июле 2024 года они соорудили небольшую конструкцию из короба и крышки и стали систематически помещать туда свою малолетнюю дочь. Ребёнка удерживали в этом замкнутом пространстве до двух суток подряд. Девочка не могла ни встать в полный рост, ни даже сесть.

Как следует из материалов дела, условия содержания были бесчеловечными: отсутствовал уход и гигиена, ребёнок находился в антисанитарных условиях, его систематически лишали еды и воды либо кормили минимальным количеством пищи. В результате этих действий ребёнок скончался от белково энергетической недостаточности питания тяжёлой степени, иными словами, от крайнего истощения. Преступления совершались в период с июля по октябрь 2024 года.

Суд признал родителей виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. В частности, их действия квалифицированы как незаконное лишение человека свободы, совершённое группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетнего (пп. «а», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ), истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии и в зависимости от виновных, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору (пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ), а также как убийство, совершённое с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору (пп. «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В ходе судебного процесса подсудимые признали свою вину. В качестве мотива они назвали раздражение, которое вызывало у них присутствие ребёнка в однокомнатной квартире.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил каждому из подсудимых 20 лет лишения свободы. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, женщина в колонии общего режима. Дополнительно каждому назначено ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев после освобождения.

На данный момент приговор не вступил в законную силу и у сторон есть возможность его обжаловать.

Государственное обвинение поддерживал прокурор Хабаровского края Виталий Степанов. Следствие проводилось третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.