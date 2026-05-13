Хабаровчане раскупают шоп-туры в приграничный Китай

В Хабаровске стартовал сезон речных перевозок в Китай. С первых дней мая жители и гости краевой столицы снова могут отправиться в соседний китайский город Фуюань. Теплоходы уже начали курсировать от дебаркадера в районе речного вокзала. Корреспондент «Комсомольская правда в Хабаровске» отправился в один из первых рейсов.

Несмотря на реконструкцию набережной, для туристов оборудован отдельный проход к пункту пропуска на дебаркадере. В текущую навигацию на линии курсируют китайские теплоходы и отечественный скоростной лайнер «70 лет Победы». Путешествие на российском судне занимает всего 1,5 часа. Это существенно быстрее по сравнению с китайскими аналогами, время в пути, на которых составляет 3–4 часа.

Стоимость поездки также зависит от выбранного судна. Билет на лайнер «70 лет Победы» в обе стороны обойдется в среднем 15 000 рублей, а на китайский теплоход чуть более 10 000 рублей. Дополнительно оплачивается проживание в китайской гостинице от 500 до 1 000 юаней.

Турфирмы, как и прежде предлагают путешественникам ежедневные шоп-туры на 2-3 ночи с ночевкой в уже хороши известных хабаровчанам гостинцах: «Дракон», «Пэнчэн», «Рынок», «Лунцин», «ЛайЛай», «Мэйшисинь», «ВанЛиЮань». Отметим, что не во всех отели включены завтраки. Этот момент необходимо уточнять при бронировании

Рейсы в Фуюань выполняются 6 раз в неделю, кроме среды. Рассматривается возможность увеличения до двух рейсов в день при наличии спроса.

Мы отравились в первый рейс на теплоходе «70 лет Победы». Все места были заняты, на посадку 44 пассажира. Кто-то едет в Китай впервые, кто-то привычно машет знакомым пограничникам и уверенно занимает место у окна.

– Мы каждый год ездим, уже как традиция, – улыбается хабаровчанка Светлана, поправляя рюкзак. – Там совсем другая атмосфера. И еда вкусная.

Пока теплоход отходит от берега, люди выходят на палубу фотографировать город. За спиной остается хабаровская набережная, впереди Китай, который отсюда кажется почти рядом.

Сначала за покупками, потом гулять

Многие пассажиры признаются честно: первая цель поездки магазины и рынки. Но в последние годы Фуюань перестал быть для хабаровчан просто местом для шопинга. Теперь туда едут еще и за впечатлениями.

– Обязательно поедем на стеклянный мост, – делится молодая пара в очереди на посадку. – В прошлый раз не успели.

Стеклянный мост, новика приграничного города и одна из самых популярных точек у туристов. Он находится на территории экологической тропы среди леса, где можно увидеть оленей и страусов.

Не меньше туристов тянет и на Площадь Солнца – самую восточную точку Китая. Отсюда хорошо видно российское Казакевичево. Многие китайцы из других городов специально приезжают туда встречать рассвет.

А еще хабаровчане охотно посещают местный храмовый комплекс с традиционной китайской архитектурой, красными фонарями и статуями божеств.

Туристы рассказывают, что Фуюань за последние годы заметно изменился. Появилось больше гостиниц, кафе, торговых центров. Город активно готовится к увеличению туристического потока, особенно в связи с развитием перехода на Большом Уссурийском острове. Мы приехали 9 Мая, так в магазинах даже песни военных лет включали и поздравляли нас с праздником.

Для многих жителей Хабаровска Фуюань стал уже чем-то привычным и одновременно немного экзотическим – местом, куда можно уехать буквально на выходные.Конечно, по масштабу и количеству достопримечательностей Фуюань уступает мегаполисам Поднебесной. Но даже те, кто приезжает сюда всего на пару дней, говорят: атмосфера приграничного китайского города цепляет. Здесь другой ритм жизни, другая еда, другие запахи улиц и вечерние огни на набережной.

Интересно, что для части туристов Фуюань – лишь первая остановка. Отсюда путешественники отправляются дальше по Китаю: в Харбин, Пекин и другие города Поднебесной.