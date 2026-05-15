«Мы зажигаем без огня»: семья из Хабаровска попала в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное»

Фото: из архива семьи Суховей

Всё началось… в машине. В конце августа супруги Михаил и Надежда Суховей ехали по делам и случайно услышали по радио: приём заявок на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы продлён до сентября.

– Я сразу полезла в интернет смотреть условия, – вспоминает хабаровчанка Надежда Суховей. – Мы вообще семья очень активная: дети постоянно участвуют в соревнованиях и конкурсах, сами с мужем творческие люди. Я мужу говорю: «Идём?» Он отвечает: «Идём».

Тогда они ещё не знали, что впереди их ждут десятки заданий, бессонные ночи, семейные съёмки, импровизированные костюмы из полотенец и ткани, поездка во Владивосток и настоящий конкурсный марафон длиной почти в год. Но именно эта авантюра сделала их семью ещё крепче.

Супруги Суховей люди творческие. Оба много лет работали в театрах Хабаровска: Надежда в музыкальном, её муж Михаил в хабаровском театре драмы. Сейчас Надежда служит в Доме офицеров Министерства обороны. Оба лауреаты конкурсов и обладатели профессиональных наград. Муж занимается благотворительными проектами и ведёт мероприятия.

Дети тоже привыкли к сцене и соревнованиям. Старшая дочь чемпионка России по тхэквондо, сын тоже спортсмен и чемпион Хабаровского и Приморского краёв. Оба участвуют в чтецких конкурсах. Кстати, сын даже играл в спектаклях музыкального театра.

– Он выходил на сцену с профессиональными артистами. Но специально в театральной среде мы его не растили. Просто однажды понадобился ребёнок на роль, ему предложили – и он согласился.

Король из полотенец

По условиям конкурса команда должна состоять минимум из четырёх человек и обязательно включать три поколения семьи. Так в команду вошли сами супруги, их двое детей и бабушка с дедушкой.

– Мы переживали, согласятся ли родители мужа. Они люди не очень публичные, не творческие. Но вечером они перезвонили и сказали: «Мы с вами». И всё – началась наша история под названием «Это у нас семейное».

На регистрацию и заполнение документов ушли почти трое суток. А затем семье открылся личный кабинет с заданиями. Их было больше сорока.

Семья играла в городки, сажала дерево, читала на видео «У лукоморья дуб зелёный», устраивала русский вечер с народными костюмами и национальными блюдами.

Одно из заданий особенно запомнилось всем – нужно было создать афишу к мультфильму, перевоплотившись в его героев. Суховеи выбрали «Бременских музыкантов».

– Для дедушки мы сделали короля буквально из подручных средств. Большой кусок жёлтой ткани, два белых полотенца – и всё, настоящий король! Корону сделали из золотой бумаги. Дедушка был в шоке, но смеялся вместе с нами.

Все задания нужно было не просто выполнить, а снять, смонтировать и отправить организаторам.

– Бабушка с дедушкой приходили к нам по расписанию. Мы говорили: «Так, послезавтра с двух до трёх быстро снимаем!» Потом вечером я после работы всё монтировала. Это был настоящий семейный конвейер.

Мы не пожалели ни разу

С конца августа до начала октября жизнь семьи превратилась в сплошной конкурсный марафон. При этом у каждого – своя занятость: работа, тренировки, спектакли, школа.

– Нагрузка была колоссальная. Но мы ни разу не пожалели. Потому что таких эмоций нигде больше не получить. Конкурс реально объединил нас.

Именно тогда семья поняла: совместное время – главная ценность.

– В обычной жизни у всех свои дела, графики. А тут выбора нет – задания выполнять надо. И мы собирались всей семьёй, смеялись, придумывали, спорили, снимали. Галерея телефона просто трещала от фотографий и видео.

Владивосток: три дня испытаний

По итогам дистанционного этапа семья Суховей вошла в число полуфиналистов. Из более чем 500 тысяч заявок в полуфинал прошли всего 1500 семей со всей страны.

Дальневосточный полуфинал прошёл во Владивостоке. На базе ДВФУ .56 семей, три дня испытаний, мастер-классов, концертов и конкурсных заданий.

– Второй день был самым тяжёлым. Мы уехали на площадку в девять утра, а вернулись только вечером. Всё это время выполняли задания: интеллектуальные, спортивные, творческие. Подробности рассказывать нельзя – мы подписывали соглашение о неразглашении.

К полуфиналу семья готовилась заранее: смотрели викторины, повторяли историю, тренировались работать в команде.

– Мы понимали: просто приехать недостаточно. Нужно быть готовыми ко всему.

Я ещё сильнее полюбила мужа

Самым ценным, говорит Надежда, стали даже не победы, а открытия внутри семьи. Во время испытаний семья увидела друг друга в совершенно новых обстоятельствах.

– Организаторы сказали очень точную фразу: «Вы узнаете друг друга заново». И это правда. Я ещё сильнее полюбила мужа. Мне было так приятно видеть, какой он умный, сколько знает по истории. Свёкор тоже удивил. А сыну всего девять лет, и он выдержал невероятную нагрузку. Для ребёнка это очень тяжело – весь день в напряжении. Но он справился.

Огненная семейка

Суховеи быстро стали одной из самых заметных команд полуфинала. Они выбрали оранжевый цвет формы и придумали себе название – «Огненная семейка».

– Наша фамилия переводится как «сжигающий без огня». И мы решили, что огонь – это наш символ. Семейный очаг, тепло, энергия. Даже девиз появился: «Мы зажигаем без огня, ведь мы весёлая семья».

Впереди Москва

Теперь семья готовится к следующему этапу – финалу конкурса в Москве. Летом победители со всей страны поборются за главный приз сертификаты по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Но главное, уверены Суховеи, они уже получили.

– Этот конкурс подарил нам воспоминания на всю жизнь. И ощущение, что семья – это действительно огромная сила.

Напомним, что конкурс "Это у нас семейное" проходит в рамках президентской платформы "Россия – страна возможностей" и является частью национального проекта "Семья".

Также в финал вышли 2 семьи – из Республики Саха (Якутия) и по одной семье из Республики Бурятия, Забайкальского и Приморского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей и Еврейской автономной области.

Победители полуфиналов отправятся на финал конкурса, который пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года в Москве. А по итогам участия в нем все финалисты смогут отправиться в семейные путешествия по России.

Всего на участие во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное" зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах

