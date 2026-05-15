В Хабаровском крае льготными лекарственными препаратами обеспечены более 109 тысяч человек. Получить необходимые медикаменты могут ветераны, люди с инвалидностью, дети раннего возраста, участники боевых действий и пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Сегодня в крае работают аптечный склад Дальневосточного центра лекарственного обеспечения и 61 государственная аптека, включая точки в самых удаленных районах региона.

Кто может получить льготные лекарства в Хабаровском крае

Право на льготное лекарственное обеспечение имеют сразу несколько категорий жителей края. Среди них:

- ветераны;

- люди с инвалидностью;

- дети раннего возраста;

- участники боевых действий;

- пациенты с тяжелыми хроническими и редкими заболеваниями.

Уточнить, положены ли человеку льготные препараты, можно в разделе «Лекарственное обеспечение» на сайте министерства здравоохранения Хабаровского края или через портал Госуслуг.

Что делать, если лекарства нет в аптеке

В случае отсутствия нужного препарата действует система отсроченного обслуживания.

Рецепт принимают в аптеке, после чего пациента вносят в лист ожидания. Когда препарат поступает, человека уведомляют дополнительно.

Если лекарство требуется срочно и ждать невозможно, пациент может купить его самостоятельно в любой аптеке. Главное условие сохранить чек и льготный рецепт.

После этого документы необходимо предоставить в министерство здравоохранения Хабаровского края. После проверки расходы компенсируют полностью.

Как доставляют лекарства в труднодоступные районы Хабаровского края

В северные и отдаленные районы края препараты доставляют авиацией. Особенно это важно для населенных пунктов, куда отсутствует постоянное наземное сообщение.

Однако зимой авиарейсы иногда отменяются из-за погодных условий. Поэтому в аптечных пунктах заранее формируют резервный запас медикаментов.

Особое внимание уделяют перевозке препаратов, чувствительных к температуре. Их транспортируют в специальных термоконтейнерах с термологерами, устройствами, которые фиксируют температуру каждые несколько минут.

Если условия хранения нарушаются, лекарства пациентам не выдают.

Импортные препараты заменяют аналогами

Как отмечают специалисты, уход некоторых зарубежных производителей не повлиял на систему обеспечения пациентов.

— Для пациента главное - это действующее вещество, дозировка и форма выпуска. Закон позволяет использовать аналоги, поэтому импортные препараты успешно заменяются российскими или зарубежными аналогами из других стран, - рассказала директор Дальневосточного центра лекарственного обеспечения Анна Струнец.

По ее словам, поставки лекарств в аптеки региона продолжаются в плановом режиме.

Как обеспечивают лекарствами пациентов с редкими заболеваниями

Для жителей Хабаровского края с орфанными заболеваниями действует отдельная система лекарственного обеспечения.

В специальный реестр вносятся данные о диагнозе пациента, назначениях и сроках получения препаратов. Поставки таких лекарств централизованно организует Минздрав России.

Каждый пациент закреплен за лечащим врачом, который заранее контролирует сроки окончания препаратов. Новую заявку формируют таким образом, чтобы лекарство поступило в аптеку минимум за две недели до окончания предыдущего курса.

Кроме того, в крае действует специальная цифровая система контроля остатков медикаментов. В ней в режиме реального времени работают врачи и сотрудники аптек.

Почему важно правильно принимать лекарства

Специалисты напоминают: одновременный прием нескольких препаратов может влиять на эффективность лечения.

Особенно это касается пожилых пациентов и людей с хроническими заболеваниями.

Напомним, что обеспечение жителей региона лекарствами остается одной из задач президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

