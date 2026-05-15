В Хабаровском крае льготными лекарственными препаратами обеспечены более 109 тысяч человек. Получить необходимые медикаменты могут ветераны, люди с инвалидностью, дети раннего возраста, участники боевых действий и пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями.
Сегодня в крае работают аптечный склад Дальневосточного центра лекарственного обеспечения и 61 государственная аптека, включая точки в самых удаленных районах региона.
Право на льготное лекарственное обеспечение имеют сразу несколько категорий жителей края. Среди них:
- ветераны;
- люди с инвалидностью;
- дети раннего возраста;
- участники боевых действий;
- пациенты с тяжелыми хроническими и редкими заболеваниями.
Уточнить, положены ли человеку льготные препараты, можно в разделе «Лекарственное обеспечение» на сайте министерства здравоохранения Хабаровского края или через портал Госуслуг.
В случае отсутствия нужного препарата действует система отсроченного обслуживания.
Рецепт принимают в аптеке, после чего пациента вносят в лист ожидания. Когда препарат поступает, человека уведомляют дополнительно.
Если лекарство требуется срочно и ждать невозможно, пациент может купить его самостоятельно в любой аптеке. Главное условие сохранить чек и льготный рецепт.
После этого документы необходимо предоставить в министерство здравоохранения Хабаровского края. После проверки расходы компенсируют полностью.
В северные и отдаленные районы края препараты доставляют авиацией. Особенно это важно для населенных пунктов, куда отсутствует постоянное наземное сообщение.
Однако зимой авиарейсы иногда отменяются из-за погодных условий. Поэтому в аптечных пунктах заранее формируют резервный запас медикаментов.
Особое внимание уделяют перевозке препаратов, чувствительных к температуре. Их транспортируют в специальных термоконтейнерах с термологерами, устройствами, которые фиксируют температуру каждые несколько минут.
Если условия хранения нарушаются, лекарства пациентам не выдают.
Как отмечают специалисты, уход некоторых зарубежных производителей не повлиял на систему обеспечения пациентов.
— Для пациента главное - это действующее вещество, дозировка и форма выпуска. Закон позволяет использовать аналоги, поэтому импортные препараты успешно заменяются российскими или зарубежными аналогами из других стран, - рассказала директор Дальневосточного центра лекарственного обеспечения Анна Струнец.
По ее словам, поставки лекарств в аптеки региона продолжаются в плановом режиме.
Для жителей Хабаровского края с орфанными заболеваниями действует отдельная система лекарственного обеспечения.
В специальный реестр вносятся данные о диагнозе пациента, назначениях и сроках получения препаратов. Поставки таких лекарств централизованно организует Минздрав России.
Каждый пациент закреплен за лечащим врачом, который заранее контролирует сроки окончания препаратов. Новую заявку формируют таким образом, чтобы лекарство поступило в аптеку минимум за две недели до окончания предыдущего курса.
Кроме того, в крае действует специальная цифровая система контроля остатков медикаментов. В ней в режиме реального времени работают врачи и сотрудники аптек.
Специалисты напоминают: одновременный прием нескольких препаратов может влиять на эффективность лечения.
Особенно это касается пожилых пациентов и людей с хроническими заболеваниями.
Напомним, что обеспечение жителей региона лекарствами остается одной из задач президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
