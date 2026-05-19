Гости косолапые: в Хабаровском крае растет число конфликтов с медведями

По данным Управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края, за период с 7 по 14 мая зарегистрировано 9 случаев конфликтных ситуаций с дикими животными. Это на 3 инцидента больше, чем на предыдущей неделе, и существенно превышает показатели месячной давности, когда регистрировали всего 2–3 встречи в неделю.

На текущей неделе отмечается повышенная активность как медведей, так и тигров. Если на прошлой неделе были обнаружены лишь следы тигров, то теперь хищники начали проявлять агрессию.

Нападения тигров на домашних животных возобновились

Амурские тигры напали на домашних животных: четыре дворовые собаки стали жертвами нападений. В Вяземском районе в сёлах Глебово и Виноградовка хищники проникли на территорию населённых пунктов и утащили двух собак в лес.

Ещё два случая зафиксированы в селе Венюково: тигры утащили двух собак с фермерского подворья и территории пасеки. Специалисты ведут мониторинг перемещения хищников.

Отметим, что нападения на собак последний раз фиксировались около полумесяца назад, в конце апреля. Тогда тигр утащил собаку в поселке 24-км Хабаровского района.

Активность медведей: новые локации и принятые меры

Бурые медведи также демонстрируют высокую активность в регионе. На прошлой неделе их замечали в поселениях Николаевского района и на свалке в Николаевске на Амуре, а на текущей неделе ареал их появления заметно расширился.

В селе Малышево Хабаровского района медведь повредил ограждение частного подворья. А в соседнем селе Челны хищник проник на пасеку и разрушил ульи. В ответ на эти инциденты были проведены мероприятия по регулированию численности медведей — одна особь изъята.

Следы бурого медведя обнаружены в СНТ «Партизанские дачи» Комсомольского округа. Кроме того, ещё один зверь периодически появляется вблизи села Малмыж Нанайского округа — ситуация находится под контролем.

Отдельно стоит отметить ситуацию в районе между сёлами Вятское и Сикачи Алян. По итогам выездной проверки подтверждено, что замеченный там медведь находится в естественной среде обитания. Риск его приближения к жилым зонам на текущий момент отсутствует. Управление охотничьего хозяйства продолжает следить за обстановкой.