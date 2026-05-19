Фото: Госавтоинспекция по Хабаровскому краю

Сегодня на повороте в сторону села Ракитное произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое очевидцы уже назвали одним из самых жестоких за неделю. Столкнулись рейсовый автобус, грузовик и легковой автомобиль, который, по предварительным данным, устроил массовую аварию, резко выскочив на трассу.Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Подробности ДТП с пассажирским автобусом у села Ракитное

По информации региональной Госавтоинспекции, инцидент случился сегодня утром, 19 мая. На трассе в Хабаровском районе столкнулись три транспортных средства: рейсовый автобус Volgabus (маршрут № 102 «Ильинка — Гаровка — Некрасовка»), в салоне которого находилось 10 пассажиров. Грузовик Toyota Town Ace, двигавшийся по встречной полосе в сторону Ильинки. И легковой автомобиль Toyota Corolla Fielder (предполагаемый виновник).

Фото: Госавтоинспекция по Хабаровскому краю

Причины аварии с автобусом в Хабаровском крае

По предварительным данным, водитель Toyota Corolla Fielder не убедился в безопасности маневра, резко выскочил на трассу с левым поворотом и на полном ходу врезался в грузовик Town Ace. От мощнейшего удара грузовик отбросило прямо на рейсовый автобус, следовавший по маршруту №102.

Удар был настолько сильным, что легковушку разворотило практически полностью, а кабину грузовика смяло. Рейсовый автобус не удержался на трассе и вылетел за пределы дороги. К счастью, 10 пассажиров автобуса, по счастливой случайности, не пострадали.

Фото: Госавтоинспекция по Хабаровскому краю

Состояние пострадавших после аварии с автобусом 102-го маршрута под Хабаровском

Однако травмы получили все три водителя. Шофер автобуса отделался ушибами. Водитель грузовика получил травму ноги. Предполагаемый виновник ДТП (водитель Toyota Corolla Fielder) находится в тяжелом состоянии. По информации очевидцев, у него возможны травмы ребер и позвоночника.

Пассажир грузовика получил самые тяжелые травмы. По свидетельствам с места событий, в момент столкновения человека выбросило через лобовое стекло. Предположительно, он ударился об автобус и упал на асфальт. Его состояние оценивается как критическое.

Фото: Госавтоинспекция по Хабаровскому краю

Также сообщается, что в салоне автомобиля-виновника находилась женщина. Похоже, что Fielder выполнял роль такси. Со слов очевидцев, пассажирка не стала дожидаться приезда врачей, на пересела в другую попутную машину и уехала.

В Госавтоинспекции Хабаровского края подтвердили факт ДТП. Двое пострадавших с тяжелыми травмами были экстренно доставлены бригадами скорой помощи в краевую клиническую больницу Хабаровска. Всего на месте происшествия работали две бригады скорой помощи, а также экипажи отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции края и сотрудники Госавтоинспекции Хабаровского района.

Фото: Госавтоинспекция по Хабаровскому краю

«На месте работают экипажи отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции Хабаровского края и Госавтоинспекции Хабаровского района», – прокомментировали в ГАИ Хабаровского края.

ДТП с пассажирским автобусом и двумя машинами в Хабаровском крае 19 мая 2026

Обстоятельства аварии выясняются. Инспекторам предстоит установить точную схему столкновения и официально назвать виновного в этом жестком тройном ДТП.