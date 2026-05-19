Огонь отступает, но не сдаётся: в Хабаровский край прибыло подкрепление для борьбы с лесными пожарами

В Хабаровском крае продолжают борьбу с лесными пожарами. Ситуация остаётся напряжённой, но дожди и подкрепление из федерального резерва позволили стабилизировать обстановку. За прошлую неделю в 10 муниципальных образованиях ликвидировали 43 пожара из 47. Ещё 4 остаются в работе. Режим ЧС муниципального характера действует в двух территориях: Солнечном округе и Верхнебуреинском районе. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Губернатор Дмитрий Демешин обратился к министру природных ресурсов Александру Козлову с просьбой усилить группировку. Регион получил 50 дополнительных пожарных-десантников федерального резерва. Специалисты парашютно-десантной службы «Дальневосточной базы авиационной охраны лесов» и наземные лесопожарные службы работают круглосуточно.

На заседании оперативного штаба губернатор потребовал от глав муниципалитетов и зампредов правительства максимальной эффективности.

«Ключевой фактор оценки нашей работы – скорость реагирования на возникающие очаги возгорания. Поэтому обращаю внимание глав муниципальных образований и зампредов краевого правительства: работа на местах должна быть организована максимально эффективно. Жду от глав оперативных докладов по текущей обстановке. При необходимости будем выделять дополнительную технику», – подчеркнул Дмитрий Демешин.

Глава региона обратился к жителям края с призывом соблюдать осторожность в пожароопасный период. Ответственное отношение к требованиям безопасности – главное, что может сделать каждый, чтобы не допустить новых возгораний.

Лесные пожары — это не просто строчка в сводке. Это дым, который чувствуют даже в Хабаровске. Это риск для посёлков и сёл. Это работа сотен людей — десантников, пожарных, добровольцев. И цена любой ошибки — гектары сгоревшего леса, уничтоженные дома, чьи-то жизни. Поэтому требования губернатора о скорости и эффективности — не бюрократическая прихоть. Это жёсткая необходимость.

