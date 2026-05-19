Фото: Ольга Григорьева

Майское солнце хоть и спряталось за облака, но на «Фестивале шашлыка» было по-настоящему жарко - от встреч и от шашлычного дымка, который витал над мангалами. В преддверии выходных собрались настоящие мастера мангала - каждый со своим фирменным рецептом, с секретами, которые передаются в семье чуть ли не по наследству. Подробности - в нашем материале.

Медиагруппа «Комсомольская правда» - Хабаровск» и радио «Питер FM» объявили старт приема заявок на командное участие в «Фестивале шашлыка» еще месяц назад. Голосование проходило на сайте hab.kp.ru, и наконец выбрали шесть счастливых команд.

Праздник развернулся на базе отдыха «Роял-Ленд» - и это был не просто гастрономический батл, а теплый, почти семейный праздник на свежем воздухе, где каждый чувствовал себя своим.

«Шашлык - это запах дыма, который возвращает в детство»

Команды с говорящими названиями - «Музыкальные», «Счастливый окорок», «Мясной экспресс», «Эверия Лайф», «Три шампура», «МДМ - мастера дел мясных» - выстроились на старт. И началась жаркая битва.

В распоряжении у кулинаров было три часа, чтобы приготовить незабываемый и сочный шашлык. Пока мясо шипело на углях, участники делились самым сокровенным: кто-то признался в любви к пельменям, кто к овощам, но большинство сошлись во мнении - вкуснее шашлыка нет ничего. Особенно в майские дни, когда все вокруг цветет, дышит теплом и хочется быть рядом с близкими.

- Шашлык для меня - это про что-то очень родное, - поделилась участница команды «Музыкальные». - Запах дыма мгновенно возвращает меня в детство, к папиным шампурам, к поездкам на природу всей семьей. Это ощущение безопасности и любви.

Татьяна, организатор фестиваля и заместитель директора по рекламе «Комсомольская правда-Хабаровск» и ее со-организатор Юлия с самого утра хлопотали в преддверии праздника, но находили время обнять каждого гостя и сказать теплое слово.

- Знаете, фестиваль шашлыка - это не просто про еду, - говорит Татьяна. - Это про то, что мы в суматохе дней забываем о главном. Такие встречи - как «клей», который соединяет семьи, превращает соседей в друзей, а коллег - в родных. Аромат дымка, угли, тихий разговор у мангала — это то, что заряжает нас надолго. Сегодня мы говорим «нет» гаджетам и «да» - живому общению. Посмотрите вокруг: музыка играет, дети бегают, взрослые смеются. Нет ничего лучше, чем компания, где все свои. Шашлык - это просто повод, а настоящая ценность - мы сами, наш смех и это чувство, что ты не один.

Пока Татьяна рассказывала о шашлыке и его магии, звучала душевная музыка, казалось, она сплотила всех вокруг. Участники обнимались, фотографировались на смартфоны у столов с мясом, кто-то тихонько подпевал. Но в основном гаджеты лежали в карманах - их время еще не пришло.

«По усам текло, а в рот попало»

Пока команды колдовали над мясом, на сцену вышла финалистка проекта «Новая звезда 2022» и «Голос-8» Екатерина Белякова. Ее голос плыл над базой отдыха, и даже угли, казалось, горели в такт.

Запах над базой отдыха стоял умопомрачительный - дымок с корицей, чесноком, травами от «Живи Броско» и тем самым секретным маринадом, который никто не раскрывает. Команды творили всерьез: кто-то жарил мясо по особому секрету, кто-то выжидал определенное время.

Сочный взрыв, идеальная прожарка, вкусовая гармония - за этими словами стояли реальные люди, реальные эмоции и гордость за свой кулинарный шедевр.

Когда прозвучал сигнал «стоп», команды выстроились в линию для защиты. И тут началось самое настоящее представление: одни выходили с песней, другие пускались в пляс, третьи читали стихи собственного сочинения.

А шашлык получился таким аппетитным, что, как в той поговорке, «по усам текло, но в рот попало». Жюри только успевало пробовать, хвалить и утирать подбородки.

- Я такое сочное мясо в последний раз ела лет десять назад, - призналась гостья фестиваля. - А тут еще и подача - как в ресторане!

- У нас секрет простой, - улыбнулся участник команды «МДМ». - Мясо выбираем с душой, маринад по нашему фирменному рецепту, а готовим с любовью. Остальное сделают угли и правильная компания.

Победители и тёплые объятия

В итоге набрав больше всего голосов, гран-при и звание «Король шашлыка» завоевала команда «МДМ - мастера дел мясных» Игорь и Ян были счастливы. В номинации «Оригинальная подача» победили «Музыкальные» - их шашлыки украшала мини гитара. «Идеальная прожарка» досталась команде «Счастливый окорок».

«Лучшая презентация» - у «Мясного экспресса». «Сочный взрыв» - у «Эверия Лайф». «Вкусовая гармония» - у «Три шампура».

Зрители не скупились на аплодисменты. Партнеры вручали подарки, награды и благодарности. Победители обнимались и обещали вернуться в следующем году.

Фестиваль шашлыка удался не только благодаря умелым рукам команд и жарким мангалам. Его щедро подсластили, приправили и упаковали в подарки наши дорогие партнёры. Каждый внёс частичку своего тепла, а участники увозили домой не только сытые животы, но и целые горы призов.

Каждый подарок нашел своего героя. А благодарные улыбки участников стали лучшей наградой для всех партнёров.

Фестиваль шашлыка удался на славу. Дым рассеялся, угли прогорели до пепла, а теплые воспоминания – остались в фотографиях и в душе. Уезжая, многие спрашивали: «А в следующем году будет?». Будет! Обязательно!

Генеральный партнёр мероприятия - «Матвеевская традиция» (фирменный магазин колбас и мясных деликатесов).

Официальные партнёры:

Завод свежей зелени «Живи Броско»;

«Цептер Интернациональ»;

«Домлимон»;

«Дом входных дверей»;

«Маяк Авто»;

МЖК «Хабаровский»;

«Ирон Кабис»;

«Камелия»;

База отдыха «Роял-Ленд»;

Сеть магазинов «Любимый»

