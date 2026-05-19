С Днем рождения!: Мэр краевой столицы провел итоговое совещание по подготовке к 168-летию Хабаровска

В Хабаровске 29 и 30 мая отметят День города. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил мэр краевой столицы Сергей Кравчук. Главными событиями праздника станут арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» и ежегодный международный фестиваль военных оркестров «Амурские волны».

Накануне в администрации города прошло итоговое совещание под председательством мэра, где утверждены детали программы. Празднование растянется на несколько дней: с 29 по 31 мая.

Официальный отсчет праздника начнется 29 мая. В Городском Дворце культуры пройдет торжественное собрание с вручением регалий Почетного гражданина города, премий имени Якова Дьяченко и почетных дипломов Мэра города «За заслуги перед городом»в Городском дворце культуры. На него приглашены руководители края, депутаты Госдумы, командование Восточного военного округа и Росгвардии, почетные граждане, лауреаты премии Якова Дьяченко (основателя города), ветераны и иностранные делегации.

Ключевой момент церемонии – вручение регалий вновь избранному Почетному гражданину Хабаровска. Также губернаторскими наградами отметят 11 горожан, внесших большой вклад в социально-экономическое развитие города. После официальной части состоится праздничный концерт.

Главным праздничным событием станет фестиваль «Счастливый Хабаровск», который пройдет 30 мая с 15:00 до 18:00 на улице Муравьева-Амурского (от Дзержинского до Тургенева). На участие в празднике уже подано более 100 заявок от организаций от местных бизнесменов, художественных и спортивных коллективов, а также мастеров народных промыслов. Вход для зрителей будет свободным.

Как уточнил градоначальник, 30 мая участок улицы Муравьева-Амурского превратится в пешеходную зону, где разместятся творческие локации фестиваля.

С 18:00 до 23:00 30 мая на Комсомольской площади прогремит большой концерт. Выступят 6 известных хабаровских кавер-групп.

А также в рамках празднования Дня города с 26 мая по 1 июня пройдет международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» . Завершится программа марш-парадом по центральным магистралям Хабаровска.

В мэрии уже подготовили постановление об ограничении движения. В дни праздника (29, 30 и 31 мая) изменятся маршруты общественного транспорта в центре. Также будет ограничена парковка большегрузного транспорта на пути следования оркестров.

Новой традицией стала церемония бракосочетания в городском парке для молодожёнов и супружеских пар с юбилейными датами совместной жизни. Так, 30 мая в 13:00 в парке культуры и отдыха «Динамо» состоится выездная церемония регистрации брака, а юбилярам семейной жизни вручат знаки «За содружество и долголетие».

Праздничные программы и мероприятия по случаю 168-й годовщины со дня основания Хабаровска пройдут на площадках массового отдыха во всех районах города.

29 мая в 16.00 на площади Дворца творчества детей и молодежи состоится программа «Северное сияние», а в 17.00 на площадке ДК АО «ННК-Хабаровский НПЗ» начнется праздничное мероприятие «Кировский день».

30 мая в 12.00 на привокзальной площади проведут танцевальный флешмоб «Хабаровск – мы твое будущее».

31 мая с 12.00 до 17.00 на сцене у городского пруда (на пересечении улицы Пушкина и Уссурийского бульвара) пройдет праздничный концерт «Этот город самый лучший на Земле».

Кроме того, с 15 по 31 мая на жилмассивах города во всех районах запланированы развлекательные и физкультурные мероприятия.

Также на заседании оргкомитета обсуждалась сдача объектов, построенных ко Дню города, и старт новых строек.

В честь 168-й годовщины основания Хабаровска город получит несколько новых объектов. Это филиал детского сада № 50 на 320 мест по улице Тимощука, 5, а также обновленный после капитального ремонта Дом культуры поселка имени Горького. Кроме того, в парке «Северный», городском парке «Динамо» и парке имени Юрия Гагарина появятся площадки с силовыми тренажерами. Продолжается благоустройство сквера на улице Калараша, сквера «Сокольники» и сквера воинам-арсенальцам. Запланировано также завершение строительства автомобильной дороги в железнодорожном районе в границах улиц Воронежская, Совхозная и переулка Брянского; объект входит в проект комплексной жилой застройки с социальной и инженерной инфраструктурой по адресу: Хабаровск, переулок Брянский, дом 3. Работы на дороге должны закончиться в октябре этого года.

А также, по словам мэра, в конце мая начнётся реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров — двух ключевых объектов мастер-плана развития города. Тендеры уже завершены, подрядчик определён. Параллельно ведётся строительство трёх детских садов на 770 мест, капитальный ремонт двух школ, а также закладка новых скверов с участием горожан.