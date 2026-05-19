Общество19 мая 2026 22:00

Хабаровск с размахом отметит 168-летие: как пройдет День города в 2026 году

Свой день рождения Хабаровск будет праздновать три дня
Виктория Андреева
Свой День рождения Хабаровск будет праздновать три дня подряд

Фото: Таисия СТЕПАНОВА.

В этом году Хабаровск будет отмечать свой день рождения сразу несколько дней подряд. В честь 168-й годовщины основания жителей и гостей ждут военные оркестры, фестивали и концерты. Читайте полную программу Дня города в материале в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Куда сходить на День города в Хабаровске в 2026 году

29 мая - день официальных церемоний

В пятницу состоится возложение цветов к памятникам основателям и выдающимся деятелям: Якову Дьяченко, графу Муравьеву-Амурскому и Ерофею Хабарову.

А в Городском Дворце культуры в этот день пройдет торжественное собрание с вручением регалий Почетного гражданина города, премий имени Якова Дьяченко и почетных дипломов Мэра города «За заслуги перед городом» и праздничный концерт, посвященный 168-й годовщине со дня основания Хабаровска.

Программа мероприятий на День города в Хабаровске на 30 мая 2026 года

«Счастливый Хабаровск» и «Амурские волны»

В 12:00 30 мая в парке «Динамо» пройдёт выездная регистрация брака. Мэр города поздравит молодоженов и семейные пары-юбиляры, которым вручат знак «За супружеское долголетие».

30 мая с 15:00 до 18:00 состоится главное событие дня — фестиваль «Счастливый Хабаровск». Он займет всю улицу Муравьёва-Амурского (от Дзержинского до Тургенева).

В этом году организаторы получили более 100 заявок. Территорию разобьют на шесть тематических кварталов, где будут работать 130 интерактивных площадок от организаций города, более 200 мастеров декоративно-прикладного искусства.

С 18:00 до 23:00 на Комсомольской площади пройдет концерт шести известных кавер-групп. Партнёры мероприятия организуют розыгрыш призов. Ожидается более 5000 зрителей.

Важное для автомобилистов: перекрытие движения

Администрация города обращает внимание водителей: 30 мая с 13:00 до 20:00 будет полностью перекрыто движение транспорта по улице Муравьева-Амурского на участке от ул. Дзержинского до ул. Шевченко.

Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны»

Традиционный фестиваль военных оркестров пройдет в городе с 26 мая по 1 июня.

Дефиле-представления участников фестиваля состоятся 27 и 28 мая в 20.00 на площади Славы, 29 и 30 мая в 19.00 в СЗК «Платинум Арена».

31 мая с 16 часов военные оркестры - участники фестиваля пройдут марш-парадом по ул. Муравьева-Амурского от площади им. В.И. Ленина

Праздничные мероприятия в День города на всех площадках массового отдыха Хабаровска:

29 мая:

16:00 — «Северное сияние» (площадь Дворца творчества детей и молодежи).

17:00 — «Кировский день» (площадка ДК АО «ННК-Хабаровский НПЗ»).

30 мая:

12:00 — танцевальный флэшмоб «Хабаровск – мы твое будущее» на привокзальной площади.

31 мая:

12:00–17:00 — концерт «Этот город самый лучший на Земле» на сцене у городского пруда (пересечение ул. Пушкина и Уссурийского бульвара).

С 15 по 31 мая — развлекательные и спортивные мероприятия на жилмассивах во всех районах города.