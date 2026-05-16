«Затерянный мир» становится ближе: к хребту Дуссе-Алинь обустроят тропу для туристов

Фото: Дарья Киселева

Горный массив Дуссе-Алинь в Хабаровском крае по праву называют «дальневосточной жемчужиной». Это место, где время останавливается, а природа заставляет замолчать даже самых разговорчивых туристов. В 2021 году хребет занял третье место в топе-15 мест России, которые россияне хотели бы посетить. Но добраться туда и, главное, не навредить хрупкой экосистеме - задача непростая. В этом гожу Буреинский заповедник выиграл грант на обустройство маршрута «Затерянный мир Дуссе-Алиня». Поддержку оказал Фонд защитников природы.

Чем уникален Дуссе-Алинь

Высокогорный хребет Дуссе-Алинь — это царство нетронутой тайги, горных озёр, водопадов и базальтовых останцев, напоминающих окаменевших великанов. Здесь берут начало многие реки, а склоны покрыты кедровым стлаником и лишайниками, которые растут миллиметрами в год. Экосистема хрупкая: одно неосторожное действие человека и природе потребуются десятилетия на восстановление.

До сих пор тропа к главным достопримечательностям не маркирована. Туристы ходят, кто как умеет: сходят с пути, вытаптывают редкие растения, разводят костры в неположенных местах. Антропогенная нагрузка растёт, а заповедник не может её контролировать.

Что сделают на грант

Проект «Тропой Дуссе-Алиня» победил в грантовом конкурсе Международного форума «Экология» для молодых защитников природы. Руководит им специалист по развитию туризма Буреинского заповедника Дарья Киселева.

«Дуссе-Алинь – это место, которое заставляет замолчать и просто смотреть. Но красота эта очень хрупкая. Наш проект – не просто про таблички и маркировку. Это про то, как сохранить дикость, но сделать её доступной», — говорит Дарья.

Благодаря гранту проведут маркировку 32 км тропы и установят 20 навигационных указателей, 5 информационных стендов и 3 карт маршрута. На маршруте также обустроят одного место отдыха с костровой зоной и установят 5 фотоловушек для научного мониторинга, чтобы наблюдать за животными и контролировать поток туристов. Планируется привлечь 20 волонтёров из посёлка Чегдомын и студентов к полевым работам. А в завершении проекта снять документальный фильм о природе заповедного уголка.

Прогнозируемый турпоток после обустройства составит не менее 100 человек в год. Это немного, но главное, что они смогут передвигаться по заповедной территории безопасно и без вреда для природы.

Заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Ольга Козлитина подчёркивает: развитие экотуризма на особо охраняемых природных территориях — приоритет заповедника. Грантовая поддержка позволит защитить уникальную природу хребта и одновременно открыть его для тех, кто мечтает увидеть этот край своими глазами.

«Особенно важно, что к работам присоединятся волонтёры и местные жители — это настоящий заповедный союз», — говорит Ольга.

Сроки и планы

Проект уже стартовал. Работы продлятся до ноября 2026 года. За ходом можно следить на сайте заповедника и в соцсетях. Итоги проекта и подготовленные медиаматериалы представят на Всероссийском фестивале «Открой Дальний Восток».