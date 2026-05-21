Подарки для всех: какие социальные объекты сдадут в Хабаровске ко Дню города

Хабаровск готовится отметить 168-ю годовщину со дня основания. Традиционно лучшим подарком для города и его жителей становятся новые социальные объекты, дороги и общественные пространства. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Детский сад-гигант

Одним из таких объектов станет филиал детского сада № 50 на улице Тимощука, 5. Современное двухэтажное здание рассчитано на 320 малышей или 17 групп. Построенный по пожеланиям самих жителей, он будет одним из крупнейших дошкольных учреждений в городе.В новом садике есть плавательный комплекс, сенсорная комната для релаксации, мультистудия, «умные» шахматы и интерактивные панели.

Особенностью сада является его инклюзивность. Здесь оборудованы две ясельные группы для крох с двухмесячного возраста и специализированные группы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Обновленный ДК в поселке Горького

Скоро после долгого ожидания вновь распахнет двери Дом культуры в поселке имени Горького. Здание 1940 года постройки капитально не ремонтировалось ни разу за 85 лет. И вот, наконец, реконструкция практически завершена.

Ремонт стал ювелирной работой: строителям удалось сохранить историческую лепнину на втором этаже и восстановить уникальную хрустальную люстру диаметром 1,5 метра, которая украшала большой зал на протяжении восьми десятилетий.

Однако здание не только вернуло исторический облик, но и получило современное «сердце». На приобретение оборудования (звук, свет, проекторы, два рояля и новые кресла) выделено 35 миллионов рублей. После открытия здесь вновь начнут работу около 30 кружков.

«Дом культуры находится в высокой степени готовности. Жители давно ждали этого события», – подтвердил Сергей Кравчук и поручил ввести объект в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

Спортивные площадки и скверы

Любителей активного образа жизни порадуют новые площадки с силовыми тренажерами. Современные уличные снаряды появятся сразу в трех локациях: в парке «Северный», парке им. Юрия Гагарина и «Динамо». А также этим летом для хабаровчан откроются три новых сквера: по ул. Калараша, «Сокольники» в Краснофлотском районе и сквер воинам-арсенальцам на пересечении улиц Тихоокеанской, Бойко-Павлова и Чкалова. Они стали лидерам голосования по благоустройству в прошлом году.

Градоначальник подчеркнул, что город стремится к комплексному обустройству зон отдыха для всех категорий граждан от детей до пенсионеров.

Новый асфальт для микрорайона

Самый долгожданный подарок для автомобилистов – это завершение строительства автомобильной дороги в железнодорожном районе. Новая магистраль соединит улицы Воронежскую и Совхозную через Брянский переулок.

Протяженность трассы более 700 метров, она будет иметь три полосы движения. Проект стоимостью 350 миллионов рублей реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здесь уже появились велодорожки, тротуары и современное освещение.

«Мы планируем сдать дорогу в эксплуатацию в июне, точно в срок. Основной объем работ был выполнен еще в прошлом году», – заявил Сергей Кравчук.

Напомним, главные праздничные мероприятия в честь Дня города пройдут в Хабаровске 29, 30 и 31 мая.

В пятницу состоится возложение цветов к памятникам основателям и выдающимся деятелям: Якову Дьяченко, графу Муравьеву-Амурскому и Ерофею Хабарову.

А в Городском Дворце культуры в этот день пройдет торжественное собрание с вручением регалий Почетного гражданина города, премий имени Якова Дьяченко и почетных дипломов Мэра города «За заслуги перед городом» .

В субботу 30 мая с 15:00 до 18:00 состоится фестиваль «Счастливый Хабаровск». Он раскинется на улице Муравьёва-Амурского от Дзержинского до Тургенева. Территорию разобьют на шесть тематических кварталов, где будут работать 130 интерактивных площадок от организаций города, более 200 мастеров декоративно-прикладного искусства.

А с 18:00 до 23:00 на Комсомольской площади пройдет концерт шести известных кавер-групп. Партнёры мероприятия организуют розыгрыш призов.

В воскресенье по ул. Муравьева-Амурского от площади им. В.И. Ленина пройдет красочный марш-парад участников международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны».