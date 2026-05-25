В Хабаровске завершилось громкое дело о контрабанде — двое местных жителей попытались вывезти за границу поистине гигантскую партию бивней и их фрагментов . Масштаб преступления поражает: общий вес незаконно перемещаемых материалов составил 16 тонн, а ущерб, нанесённый государству, оценили в 113 127 623,50 рубля. Железнодорожный районный суд удовлетворил иск Дальневосточного транспортного прокурора и постановил взыскать эту сумму с нарушителей. Разберёмся, как развивалась эта история.

Всё началось с того, что индивидуальный предприниматель Р. вступил в сговор с гражданином Л. Их дерзкий план заключался в незаконном вывозе из России в Китай и Нидерланды ценных палеонтологических материалов. Речь идёт о десятках целых бивней и сотнях их фрагментов, представляющих огромную научную и коммерческую ценность.

Такие материалы помогают учёным воссоздавать картину жизни на Земле тысячи лет назад, а на чёрном рынке пользуются спросом у коллекционеров и ремесленников, создающих эксклюзивные изделия.

Контрабандисты действовали хитро. Чтобы скрыть истинный характер груза, они предоставили ложные сведения о производителе при декларировании товара. Это позволило попытаться провести огромную партию через таможенную границу Евразийского экономического союза. Для перевозки такого объёма потребовались бы десятки грузовиков — и всё это пытались оформить как легальный груз.

В марте 2025 года Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу. Граждане Р. и Л. были признаны виновными в незаконном перемещении культурных ценностей через границу.

Суд назначил им наказание в виде 7 лет лишения свободы, но с применением статьи 73 УК РФ условно, с испытательным сроком на 5 лет. Несмотря на мягкость приговора, факт преступления был доказан, а нанесённый ущерб — подтверждён.

После вступления уголовного приговора в силу Дальневосточный транспортный прокурор подал гражданский иск в Железнодорожный районный суд Хабаровска. Цель иска — взыскать с Р. и Л. материальный ущерб, причинённый Российской Федерации. В ходе разбирательства выяснилось: обвиняемые не имели законных прав владеть, пользоваться и распоряжаться декларируемыми товарами. Они сознательно пошли на обман, чтобы получить выгоду от продажи древних находок за рубежом.

Суд тщательно изучил материалы дела и пришёл к выводу: требования прокурора обоснованы. Общий ущерб от действий контрабандистов составил 113 127 623,50 рубля — именно столько оценивается стоимость незаконно вывезенных бивней мамонтов и их фрагментов. В результате было принято решение взыскать эту сумму с ответчиков в доход Российской Федерации. Кроме того, в бюджет городского округа «Город Хабаровск» взыскана государственная пошлина в размере 333 691 рубля.

Рекордный объём контрабанды подчёркивает серьёзность проблемы незаконного оборота палеонтологических находок. Подобные случаи наносят ощутимый удар сразу по нескольким направлениям. Уникальные образцы, которые могли бы помочь исследователям в изучении древней фауны и климата планеты, исчезают из поля зрения учёных — это серьёзная потеря для науки. Одновременно страдает экономика: бюджет теряет потенциальные доходы от легального оборота и налогообложения, а чёрный рынок получает огромные партии товара, что стимулирует дальнейшие преступления. К тому же подобные схемы часто связаны с организованной преступностью и могут финансировать другие незаконные операции.

На данный момент решение Железнодорожного районного суда ещё не вступило в законную силу. Посудимые могут обжаловать его в апелляционной инстанции.