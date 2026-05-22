Дмитрий Демешин отправил чиновников из Минцифры в Аяно-Майский район

Село Аян включено в приоритетный список на подключение к широкополосному доступу. Фото: Вячеслав Реутов

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на совещании с членами правительства региона подверг резкой критике министерство цифрового развития и связи края. Причиной стало многолетнее нерешение вопроса с доступностью связи, интернета и телевидения для жителей Аяно-Майского района – одной из самых удаленных и труднодоступных территорий края. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Глава региона обратил внимание министра цифрового развития Евгения Демина на то, что отсутствие стабильных коммуникаций остается самой частой претензией от северян. Демешин потребовал немедленно исправить ситуацию, назвав нынешний подход ведомства неприемлемым.

«Это хорошие, скромные северные люди, которые делают очень много для края и, конечно, ждут от нас реальной помощи. Меня не устраивает ваш подход», – заявил губернатор.

Министр Евгений Демин объяснил сложившуюся ситуацию техническими причинами. По его словам, в районе работает единственный спутниковый канал, который полностью выработал свой ресурс. Организовать резервный канал невозможно из-за критической загрузки основного.

Единственное решение, по словам министра, это 16 новых спутников, которые уже выведены на орбиту. Аяно-Майский район поставлен в приоритет как пилотная зона. До конца года этот пилот будет реализован. В перспективе жители получат минимум три часа в день стабильного канала связи с высокой скоростью.

Срок решения вопроса, обозначенный министерством, ноябрь 2026 года. Однако губернатора такие сроки и общий подход не устроили. Он потребовал не просто перспективных планов, а детального доклада с конкретными шагами.

Чтобы ускорить решение проблемы, Дмитрий Демешин поставил жесткие и нестандартные задачи. Заместителю председателя правительства края по экономическим вопросам Марии Авиловой поручено представить предложения о частичной передислокации министерства цифрового развития края в Аяно-Майский район для оперативной работы на месте.

Кроме того, губернатор поручил представить практические меры по расширению каналов связи и проработать с операторами использование свободных ресурсов на спутниках, которые сейчас не задействованы.

Уже утверждена дорожная карта с поэтапными мерами. Село Аян включено в приоритетный список на подключение к широкополосному доступу. Дополнительно к середине лета для жителей будет организован Wi-Fi от коммерческой компании по социальному тарифу, что позволит им активно пользоваться цифровыми сервисами.

«Жители удаленных северных районов края хотят видеть качественное изменение связи и интернета. Даю вам срок до 1 июля 2026 года, чтобы обеспечить муниципалитет радиостанциями», — подытожил Демешин.