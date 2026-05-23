Снова без виз: хабаровчане стали чаще ездить в Китай

Министерство иностранных дел Китая официально продлило безвизовый режим для российских туристов до 31 декабря 2027 года. Для Хабаровского края, который давно живёт в тесной связке с соседней страной, эта новость стала логичным продолжением уже сложившегося тренда: взаимный турпоток вырос на 30,4%. а количество самих хабаровчан, отправившихся в КНР, подскочило на 71% — до 66 тысяч человек. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Как подчеркнул президент России Владимир Путин на недавних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, цифры говорят сами за себя: в 2025 году Китай посетили более 2 миллионов россиян, а Россию свыше 1 миллиона граждан КНР.

За прошлый год свыше 66 тысяч жителей Хабаровского края побывали в Китае. И главное: благодаря отмене виз количество хабаровчан, слетавших в Поднебесную в 2025 году, увеличилось на 71%. То есть сегодня поехать в гости к соседям стало значительно проще, и люди активно пользуются этой возможностью.

Отправиться в Китай сейчас можно тремя способами — на выбор:Авиаперелёт (самый популярный вариант), речной транспорт, туристический автобус.

Генеральный директор хабаровского аэропорта Юрий Кондратчик рассказал, что открытие нового международного терминала и системная работа с перевозчиками дают свои плоды. На данный момент из Хабаровска выполняются прямые регулярные рейсы: в Пекин и Харбин – 4 раза в неделю,в Шанхай – 2 раза в неделю и на курорт Санья – 3 раза в неделю.

Кроме того, уже запланированы чартерные программы в Далянь, Яньтай и Бэйдайхэ.

«Китай останется ключевым полётным направлением для нас, и работа по открытию новых рейсов будет продолжена», — подчеркнул Кондратчик, пообещав в скором времени порадовать пассажиров хорошими новостями.

За прошлый год 26,7 тысячи граждан КНР въехали в Россию через пункты пропуска Хабаровского края. Особенно заметен рост на направлении Покровка – Жаохэ.

Причём китайские путешественники меняются: им становятся интересны не просто групповые туры, а исследовательские поездки и самостоятельная организация отдыха. Чтобы им было комфортно, в крае уже создали интерактивную карту-путеводитель «WOW-атлас» — на китайском языке, с достопримечательностями, отелями, обменниками валют и ресторанами.

Хабаровский край не действует в одиночку. В марте этого года в Хабаровске прошла межрегиональная стратегическая сессия, где подписали договор о развитии маршрута «Восточное ожерелье России». Участники проекта: Хабаровский и Приморский края, Амурская и Еврейская автономная области. Сейчас разрабатываются маршруты разной продолжительности: от коротких обзорных до детальных путешествий по каждому региону. Турист сможет сам выбрать — быстро пробежаться по самым ярким точкам или погрузиться в глубинку.