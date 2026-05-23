Хабаровский таксист спас пенсионерку от почти миллионного обмана

85-летняя жительница Кировского района уже ехала в соседний район, чтобы передать мошенникам 939 тысяч рублей, но неравнодушный водитель Егор Абакумов разгадал схему по дороге. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Всё началось как у тысяч других жертв: звонок на стационарный телефон. «Работники поликлиники» попросили паспортные данные для диспансеризации, а затем передали трубку «офицерам спецслужб». Дальше классика жанра: запугивание уголовным делом, обыском и изъятием всех сбережений. Спасти накопления можно было только одним способом – срочно «задекларировать» их через банкомат на указанные счета.

85-летняя хабаровчанка поверила. Сняла почти миллион рублей и была готова выполнить любую команду. Мошенники, чувствуя добычу, даже не стали спрашивать её адрес: сами вызвали такси.

Заявку принял молодой человек по имени Егор Абакумов. Пассажирка села в машину молчаливой и явно нервничала. На вопросы отвечала уклончиво, толком не объяснила, куда и зачем едет.

Егор мог бы просто довезти клиента до точки и забыть. Но он вспомнил: недавно смотрел ролик о том, как мошенники дистанционно обрабатывают пожилых людей. Подозрения крепли. Тогда он сделал музыку погромче, чтобы пассажирка не слышала разговора, и тихо позвонил в полицию.

По пути Егор заметил экипаж ДПС. Он остановился и быстро объяснил ситуацию инспекторам. Те подошли к машине аккуратно, попросили пенсионерку показать телефон. Взглянули на экран: женщина провела всю дорогу на связи с кураторами, которые продолжали давать указания.

В сумке у неё нашли 939 тысяч рублей наличными. Те самые, которые она везла мошенникам.

Пенсионерку пересадили в патрульную машину и доставили в отдел полиции. Только после беседы со следователем пожилая хабаровчанка поняла, на волосок от какой пропасти находилась. Ей ещё раз подробно объяснили типичные схемы обмана и призвали никогда не верить голосу в трубке.

А Егора Абакумова полицейские решили отметить. Врио начальника УМВД России по Хабаровску подполковник полиции Артем Поляков подписал решение о поощрении таксиста благодарственным письмом за неравнодушие и активную гражданскую позицию.