«Молочную кухню» для беременных в Хабаровском крае сделают всеобщей и добавят йогурт

Проект «Молочная кухня» стартовал в Хабаровском крае в конце 2025 года в пилотном режиме. Пока воспользоваться им могут только малоимущие беременные женщины, после проверки доходов в центре соцподдержки. Но региональные власти готовят изменения: хотят убрать критерий нуждаемости. То есть получать компенсацию смогут все будущие мамы края, независимо от уровня дохода.

Правда, останутся другие условия. Деньги вернут только за покупки: в магазинах – участниках проекта, при оплате картой, которую женщина указала в заявлении и за продукты местных производителей. Максимальная сумма 3 500 рублей в месяц.

Сейчас компенсируют покупку четырёх продуктов: молоко, творог, сметана и кефир. Перечень планируют расширить, добавят питьевой йогурт и варенец. Вся продукция должна быть местной: марки «Благодатное», «Родимая сторонка», «Хорская бурёнка», «Лазовское».

Проект внедряют поэтапно:

Хабаровск – с 1 декабря 2025 года.

Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский, Амурский районы и Солнечный округ – с 1 апреля 2026 года.

Ванинский и Советско-Гаванский округа – с 1 мая.

Хабаровский район и район имени Лазо – с 1 июля.

Вяземский и Бикинский округа – с 1 августа.

Нанайский район – с 1 сентября.

Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы и Охотский округ – с 1 октября.

Ульчский район и район имени Полины Осипенко – с 1 ноября.

Верхнебуреинский и Николаевский районы – с 1 декабря 2026 года.