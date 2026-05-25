В Хабаровском крае состоялся межмуниципальный форум молодых парламентариев

На протяжении двух дней ребята из муниципальных районов Хабаровского края работали на Межмуниципальном форуме молодых парламентариев. Организатором мероприятия выступила Молодежная общественная палата при Законодательной Думе региона. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».
В Комсомольске-на-Амуре и Амурске состоялись рабочие сессии, где участники познакомились с практиками муниципального управления, обсудили механизмы участия молодежи в местном самоуправлении, грантовую поддержку инициатив.
Председатель Законодательной Думы края Николай Шевцов, приветствуя делегатов, отметил значимость вовлечения молодых людей в управленческие процессы и законотворческую деятельность:
«Важно, чтобы молодежный парламентаризм развивался не только в Хабаровске, но и в каждом отдаленном уголке региона. Вы – голос своего поколения, и именно вы лучше всех знаете, какие проблемы и потребности существуют на местах».
Большую практическую пользу ребятам принесла встреча с руководителями муниципалитетов: главой администрации Солнечного муниципального округа Сергеем Семеновым и Амурского района Павлом Боровлевым. Опытные управленцы поделились знаниями о том, как происходит процесс трансформации района в округ.
Активное обсуждение вызвала тема грантовой поддержки молодежных инициатив. На примере Амурского района разобрали, из каких источников можно получить средства: через федеральную площадку «Росмолодежь.Гранты», гранты Губернатора Хабаровского края, от социально ответственного бизнеса, а также при очных защитах в рамках Всероссийской форумной кампании.
Ребята узнали и о механизмах создания правовой базы региона. Они выразили готовность глубже изучать проблемы, стоящие перед молодым поколением, перенимать успешный опыт других субъектов страны и чаще вносить предложения в Законодательную Думу по вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов молодежи.
Целый день программы посвятили повышению компетенций членов молодежных парламентов и разработке совместных проектов. Так, для ребят провели мастер-класс по ораторской речи, а позже все вмести они сыграли в кейс-чемпионат, где разработали решения для выполнения конкретных задач.
Мероприятие вызвало положительный отклик, молодые парламентарии поделились, что станут активнее вести социальные сети, а также продолжат работу по организации важных для края экологических, патриотических и других социальных акций.
Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края