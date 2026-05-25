В Хабаровском крае ввели особый противопожарный режим

В Хабаровском крае продолжает действовать высокий класс пожарной опасности. В ряде муниципальных образований установлен пятый, наивысший уровень угрозы. Дымом обволокло населенные пункты, в белой пелене и Хабаровск.Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

По данным Дальневосточного УГМС, пятый класс зафиксирован в 12 муниципальных образованиях. Из-за сухой и ветреной погоды, а также повышения температуры воздуха, огнеопасная ситуация сложилась в Комсомольском районе, местами в Комсомольске-на-Амуре, Солнечном округе, Тугуро-Чумиканском и районе имени Полины Осипенко. Четвертый класс - в Ванинском и Вяземском округах, Ульчском, Амурском, Хабаровском районах, районе имени Лазо, а также местами в Хабаровске.

За минувшие сутки пожарные выезжали на 38 техногенных возгораний, из них шесть - в жилье, а также на 24 пожара сухой растительности.Жителям категорически запрещено разводить костры, жечь мусор и траву, посещать леса. Ситуация остается напряженной.

- Обстановка с лесными пожарами в Хабаровском крае остается сложной. Из-за сухой и ветреной погоды огонь быстро распространяется, создавая угрозу населенным пунктам. Жителям необходимо строго соблюдать особый противопожарный режим. Любая небрежность может привести к трагедии. Берегите себя и своих близких, - рассказали в МЧС Хабаровского края.

Пожары угрожают поселкам Хабаровского края

Огонь продолжает уничтожать сухую растительность и постройки в разных районах. Накануне в селе Дружба загорелось сено на территории частного хозяйства. Пожарным потребовалось 2,5 часа, чтобы справиться с огнем. Пострадавших нет. Причины выясняются.

За последние сутки в Верхнебуреинском районе ландшафтный пожар создал угрозу для поселка Сулук. На помощь местным жителям из Хабаровска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. На борту - бойцы специализированной пожарно-спасательной части и краевой противопожарной службы, а также дополнительный отряд авиалесоохраны.

Одновременно со станции Новый Ургал вышел пожарный поезд Дальневосточного отделения РЖД.

Группировка из 50 человек и 10 единиц техники защищала жилые дома и объекты экономики. Экипаж вертолета сделал пять заборов воды из реки Амгунь и слил по кромке пожаров 15 тонн воды. Бульдозеры создавали минерализованные полосы. Перехода огня на жилые постройки не допустили.

В поселке Победа горела деревянная баня и сухая растительность. Два пожарных расчета сработали оперативно - пламя не перекинулось на соседние дома. Пострадавших нет.

Дым навис над Хабаровском

В Хабаровске также фиксируют пожары. На переулке Ясный горел бытовой мусор и сухая трава на частной территории. Огонь потушили за 15 минут. 60-летняя женщина получила ожоги рук и ног, ее доставили в больницу.

На переулке Кима огонь охватил металлический гараж, крышу и две комнаты частного деревянного дома. Пламя перекинулось на крышу соседнего строения. На ликвидацию ушло около трех часов. Пострадавших нет.

В пятиэтажном доме на улице Мате Залки загорелись домашние вещи на третьем этаже. Площадь пожара - 50 квадратных метров. Пожарные спасли с верхних этажей пять человек. Один человек с ожогами конечностей госпитализирован. На месте работали 13 пожарных и четыре единицы техники.

Обещают дождит, но помогут ли они потушить огонь

Сегодня в Хабаровском крае местами обещают дождь. Ближе к концу недели ожидаются ливни. Возможно, этопоможет пожарным в борьбе с огнем, но до полной стабилизации ситуации еще далеко.

При высоком классе пожарной опасностиМЧС Хабаровского краяобращается к жителям следовать следующим рекомендациям:

• Не разводить открытый огонь

• Не проводить любые огневые работы

• Не сжигать мусор и сухую растительность

• Не разжигать мангалы и печи для приготовления пищи

• Не использовать и оставлять легковоспламеняющиеся вещества и стекло на открытой местности

• Не посещать леса

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф: для граждан - до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - до 60 тысяч рублей, для юридических лиц - до 800 тысяч рублей. В случае уничтожения или повреждения чужого имущества, а также лесных насаждений, наступает уголовная ответственность.

Если увидели пожар - звоните на номер 112.

