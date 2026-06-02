Работа есть, рабочих рук нет: в Хабаровском крае безработица упала до исторического минимума

В Хабаровском крае не хватает рабочих рук. Фото: Таисия Субботина

На заседании президиума правительства Хабаровского края обсуждали парадоксальную ситуацию. С одной стороны, безработица в регионе достигла исторического минимума – всего один процент. Это ниже, чем в среднем по России и по Дальнему Востоку. С другой стороны, работодатели бьют тревогу: людей на заводы, стройки, в больницы и школы катастрофически не хватает.

С докладом выступил председатель комитета по труду и занятости населения Константин Виноградов. Цифры, которые он привел, впечатляют. По состоянию на первое мая работодатели заявили порядка 27 тысяч вакансий. А на учете в службе занятости состоят всего 1,4 тысячи безработных. То есть на каждое свободное место приходится меньше одного соискателя. Ситуация, когда рабочих рук физически не хватает.

Больше всего специалистов сегодня не хватает в строительстве, обрабатывающей промышленности, торговле, на транспорте, в здравоохранении и образовании. Это те сферы, которые держат на себе экономику и социальную жизнь края.

Систему занятости в регионе перестраивают. В рамках федерального проекта «Управление рынком труда» нацпроекта «Кадры», инициированного президентом, старые «биржи труда» уходят в прошлое. Им на смену приходят современные кадровые центры «Работа России». Там работают не просто инспекторы, а карьерные консультанты, которые помогают соискателям найти свои сильные стороны и грамотно составить резюме.

Работает и ярмарочный механизм. Всероссийская ярмарка трудоустройства, в которой ежегодно участвуют более 400 работодателей, помогла в прошлом году найти работу более чем пятистам жителям края. В этом году федеральный этап ярмарки пройдет 26 июня.

Однако системные проблемы остаются. Губернатор Дмитрий Демешин, комментируя доклад, назвал три главные боли региона. Во-первых, отток населения. Во-вторых, негативная демография. Третье — неумение закрепить в крае тех, кто приезжает временно. Как следствие — острый дефицит рабочих профессий.

«Это не только ваши задачи, но вы должны быть ключевым координирующим центром в части администрирования рынка труда, — обратился глава региона к членам правительства и профильного комитета. — Наша конечная цель, чтобы рабочие, инженерные специальности стали для молодежи престижным, осознанным выбором».

Дмитрий Демешин подчеркнул: важно, чтобы молодые люди видели свое профессиональное будущее именно в Хабаровском крае. И власти должны помогать им оставаться, работать на предприятиях.

Связка «рынок труда - образование» в регионе уже работает. На базе 12 вузов и 30 колледжей открыты 42 центра карьеры. И результат есть: доля выпускников, уезжающих из края на работу в другие регионы, за пять лет снизилась с 36 до 26 процентов. Восемь вузов и 18 колледжей и техникумов края входят в топ-20 национального рейтинга трудоустройства выпускников.

Но губернатор считает, что этого недостаточно. Работа с молодежью — ключевая в решении кадрового вопроса. Демешин обратил особое внимание на победителей конкурсов и чемпионатов профмастерства. Таких специалистов нужно целенаправленно трудоустраивать на лучшие предприятия. Тогда их успехи станут примером для других.

Отдельная тема – специалисты, привлеченные по программе повышения трудовой мобильности. Им нужно помогать закрепиться в регионе, в том числе с помощью мер поддержки. Чтобы они остались здесь жить на постоянной основе, а не отработали год-два и уехали.

Много говорили и о ветеранах специальной военной операции. По поручению губернатора в крае разработали и внедрили специальный корпоративный стандарт трудоустройства. Он включает два направления: поиск работы и профессиональное обучение.

Константин Виноградов доложил, что в рамках этого направления обратились 239 участников СВО. За каждым закреплен индивидуальный куратор. Трудоустроены уже 113 человек. На профобучение направлены 64. Остальные проходят реабилитацию или лечение, после чего также будут обеспечены работой или возможностью получить новые профессиональные навыки.

«Кадровая политика должна быть инструментом закрепления людей в крае. Работодатель должен быть вовлечен в этот процесс. Людской ресурс сейчас становится все дороже. И для того, чтобы его удержать, даже не просто привлечь, а удержать, — должен быть комплекс решений», - резюмируя обсуждение, сказал Дмитрий Демешин.

По словам губернатора, власти вместе с работодателями могут предложить молодежи интересную оплачиваемую работу, возможность самореализации и уважение к себе. Задача, чтобы молодые люди оставались. А не уезжали туда, где «платят больше», но где нет дома, семьи и родного края.