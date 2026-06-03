До 14 июня россияне смогут оставить заявку на участие в проекте проект «Знать. Любить. Гордиться!»

Фото: АНО "Больше, чем путешествие"

Всероссийский проект «Знать. Любить. Гордиться!» приглашает молодежь со всей страны старше 14 лет и семейные коллективы стать творцами народной туристической карты России, посвященной Году единства народов.

Конкурсная программа разделена на три последовательных этапа, которые позволят участникам глубже понять историю и культуру своего региона. На первом этапе им предстоит исследовать местные традиции и выполнять задания в рамках викторин. Затем начнется создание карточек, посвященных достопримечательностям, и формирование тематических сообществ. В завершение, на финальном этапе, каждый участник разработает собственный уникальный маршрут, который будет добавлен в общую базу знаний о стране.

По словам гендиректора АНО «Больше, чем путешествие» Олеси Тетериной, участие в программе предполагает, что конкурсанты смогут стать соавторами уникального проекта - живой народной карты России.

Проект охватывает широкий спектр направлений: от изучения народных промыслов и гастрономических особенностей до создания маршрутов с учетом доступной среды и поиска современных героев.

Главным призом станут сертификаты на познавательные путешествия по самым интересным уголкам России — от Долины гейзеров на Камчатке до плато Путорана. Победители смогут увидеть страну своими глазами, а финалисты отправятся в путешествие для изучения своего федерального округа. Заполнить заявку для участия в проекте можно на сайте знатьлюбитьгордиться.рф.