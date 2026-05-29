Художественный музей станет в 4 раза больше: в Хабаровске проверили стройки федерального значения

Фото: Вячеслав Реутов

В Хабаровске и пригороде развернуто масштабное строительство сразу нескольких знаковых объектов: новый Дальневосточный художественный музей площадью экспозиции в 4 раза больше прежнего, центр отдыха для 350 детей в Бычихе с бассейном и образовательными кластерами и жилой комплекс «Дальневосточный квартал» на 128 гектарах.

На этой неделе ход работ проверили первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев и первый зампред правительства Хабаровского края Сергей Абрамов.

Проекты, которые реализуются благодаря механизмам «Дальневосточной концессии» и программе «Дальневосточный квартал». Оба инструмента разработаны Минвостокразвития по инициативе вице-премьера, полпреда Президента в ДФО Юрия Трутнева.

Новый ДВХМ: экспонатов станет в 9 раз больше

Один из самых амбициозных проектов – новое здание Дальневосточного художественного музея. Оно станет частью объединённой набережной Хабаровска, заложенной в мастер-плане города.

- Бюджет: 1,4 млрд рублей из федеральной казны + около 10,5 млрд от инвестора

- Масштаб: экспозиционные площади увеличатся в 4 раза, а количество выставляемых экспонатов — с 1,9 тыс. до 16,7 тыс. единиц (то есть в 9 раз!).

- Функционал: креативные пространства, коворкинги, библиотека, рестораны.

- Посещаемость: планируется до 800 тыс. человек в год.

Сдать музей планируют к концу 2029 года.

Фото: Вячеслав Реутов

Центр в Бычихе: бассейн, спортзалы и лесная промышленность

До конца 2027 года строители должны сдать Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей в селе Бычиха.

- Финансирование: 1,9 млрд из федерального бюджета + более 4 млрд внебюджетных средств.

- Вместимость: до 350 детей в смену.

-Инфраструктура: 7 корпусов (4 жилых, 3 административных), общая площадь — 22,8 тыс. кв. м.

В центре появятся образовательные кластеры «Лесная промышленность» и «Рыбное хозяйство», лингвистические кабинеты, спортивные залы и даже закрытый бассейн.

Как сообщил заместитель гендиректора центра отдыха и оздоровления детей Дмитрий Фомберг, работы идут в две смены, задействовано 100 человек и 12 единиц техники. Скоро число рабочих планируют увеличить до 150. Сейчас на объекте завершают нулевой цикл (котлованы и фундаменты), а к 1 июля подрядчик (руководитель строительства Максим Фомичев) обещает выйти на этажное строительство. Уже смонтирована модульная газовая котельная.

Фото: Вячеслав Реутов

«Дальневосточный квартал»

Третий проект – жилой комплекс «Дальневосточный квартал» в районе улиц Промывочная и Автономная. Территория площадью 128 гектаров включена в ТОР «Хабаровск». На днях там забили первую сваю — в церемонии участвовал Сергей Абрамов.

- Объём жилья: 700–810 тыс. кв. м (на первом этапе — 300 тыс. кв. м, из них 30% предназначены для социальных обязательств).

- Инфраструктура: 5,9 млрд рублей президентской единой субсидии выделено на создание инженерной и транспортной инфраструктуры.

Фото: Вячеслав Реутов

Виталий Алтабаев, первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики:

«Правительство Хабаровского края подготовилось к строительному сезону, активно начаты работы на всех объектах. В этом году ожидаем первых результатов. К примеру, в детском центре будет создан тепловой контур, зимой начнутся работы внутри помещений. Хороший результат — по музею и старту „Дальневосточного квартала“».

Сергей Абрамов, первый зампред правительства Хабаровского края:

«По всем объектам, где были отставания, сформированы графики, которые позволят нагнать упущенное время. Новые инструменты, предложенные Юрием Петровичем Трутневым и Минвостокразвития, позволяют Дальнему Востоку развиваться опережающими темпами».