31 мая 2026 года в Хабаровске состоится марш-парад духовых оркестров. В связи с его проведением администрация города и ГИБДД вводят временные ограничения движения в центральной части краевой столицы. «КП-Хабаровск» публикует полную схему перекрытий и изменения маршрутов троллейбусов, трамваев и автобусов.
Парад пройдет с 14:00 до 17:45. В этот период будет полностью ограничено движение всех видов транспорта (включая личный и общественный) по улицам Муравьева-Амурского и Карла Маркса (на участке от улицы Шевченко до улицы Льва Толстого), а также на всех пересекающих их перекрестках.
Улица Муравьева-Амурского (на всем участке перекрытия);
Улица Карла Маркса (от Шевченко до Льва Толстого).
Объезд по прилегающим улицам (Ленина, Запарина, Серышева, Ленинградской, Волочаевской, Амурскому бульвару). Движение будет организовано по указанию сотрудников ДПС ГАИ.
ТРОЛЛЕЙБУСЫ (№ 1, 4, 9)
В центр: с ул. Карла Маркса сворачивают на ул. Синельникова → ул. Ленинградскую → Ж/д вокзал.
Обратно: от вокзала по ул. Ленинградской обратно на ул. Карла Маркса, далее по стандартному маршруту.
ТРАМВАИ (№ 1 и 2)
Маршруты будут укорочены до Индустриально-экономического колледжа.
№ 1: «Дальхимфарм – Индустриально-экономический колледж».
№ 2: «Картонно-рубероидный завод – Индустриально-экономический колледж».
АВТОБУСЫ (изменения для 20 маршрутов)
Маршруты до Ж/Д вокзала (особое внимание: остановка у западной стороны вокзала)
№ 1Л: ул. Ленина → ул. Запарина → Уссурийский бульвар → ул. Тургенева → ул. Ленина → ул. Ленинградская → Вокзал (остановка напротив манежной стоянки).
№ 1С: ул. Комсомольская → Амурский бульвар → ул. Запарина → ул. Серышева → ул. Ленинградская → Вокзал (остановка там же).
№ 10: ул. Волочаевская → ул. Ленина → ул. Ленинградская (через вокзал) → ул. Воронежская и обратно.
Обход через Амурский бульвар и Серышева
№ 8, 17, 49: с ул. Калинина на Амурский бульвар → ул. Запарина → ул. Серышева → обратно на ул. Калинина.
№ 23: с ул. Комсомольской на Амурский бульвар → ул. Волочаевская.
Схемы объезда через путепровод и Московскую
№ 14, 21, 82: в центр — с ул. Карла Маркса на ул. Московскую → ул. Ким Ю Чена → ул. Ленинградскую → через путепровод обратно на Карла Маркса.
№ 19: ул. Карла Маркса → ул. Синельникова → ул. Ким Ю Чена → ул. Московская → обратно на Карла Маркса.
№ 56: с ул. Московской (левый поворот) → ул. Карла Маркса → путепровод → ул. Ленинградская.
Кольцевые и встречные изменения
№ 29К: ул. Ленина → ул. Ленинградская → ул. Синельникова → ул. Карла Маркса.
№ 29П: ул. Карла Маркса → ул. Ленинградская → ул. Ленина → Волочаевская.
№ 34: от вокзала по ул. Ленинградской на Ленина → до Калинина. Обратно: с Запарина на Ленина → Ленинградскую.
№ 52: ул. Ленина → ул. Ленинградская (через вокзал) → Серышева → Калинина → Амурский бульвар → Волочаевская.
№ 71:
В северную часть: ул. Запарина → Ленина → Ленинградская (через вокзал) → Воронежская.
В Южный микрорайон: ул. Воронежская → Ленинградская (через вокзал) → Ленина → Калинина.
№ 73: ул. Запарина (левый поворот) → Уссурийский бульвар → Калинина → Ленина.
№ 83: ул. Запарина (правый поворот) → Ленина → Дзержинского.
№ 83П: от ул. Ленинградской → Ленина → Калинина.
Администрация Хабаровска просит жителей и гостей города заранее планировать маршруты поездок в центральную часть города 31 мая с 14:00 до 17:45. Если возможно, пользуйтесь общественным транспортом, его схемы скорректированы, но движение сохранено. Водителям личного автотранспорта рекомендуется выбирать пути объезда или парковаться за пределами зоны перекрытия.
Горячая линия для справок
Если у вас остались вопросы о том, как проехать или где находится ваш автобус, звоните диспетчеру МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ»:
Телефон: 45-00-56