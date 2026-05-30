В Воскресенье в Хабаровске изменится схема движения транспорта. Фото: Алексей Денисов

31 мая 2026 года в Хабаровске состоится марш-парад духовых оркестров. В связи с его проведением администрация города и ГИБДД вводят временные ограничения движения в центральной части краевой столицы. «КП-Хабаровск» публикует полную схему перекрытий и изменения маршрутов троллейбусов, трамваев и автобусов.

Парад пройдет с 14:00 до 17:45. В этот период будет полностью ограничено движение всех видов транспорта (включая личный и общественный) по улицам Муравьева-Амурского и Карла Маркса (на участке от улицы Шевченко до улицы Льва Толстого), а также на всех пересекающих их перекрестках.

Перекрытие дорог в центре Хабаровска 21 мая 2026 года

Улица Муравьева-Амурского (на всем участке перекрытия);

Улица Карла Маркса (от Шевченко до Льва Толстого).

Объезд по прилегающим улицам (Ленина, Запарина, Серышева, Ленинградской, Волочаевской, Амурскому бульвару). Движение будет организовано по указанию сотрудников ДПС ГАИ.

Как будут ходить автобусы, троллейбусы и трамваи?

ТРОЛЛЕЙБУСЫ (№ 1, 4, 9)

В центр: с ул. Карла Маркса сворачивают на ул. Синельникова → ул. Ленинградскую → Ж/д вокзал.

Обратно: от вокзала по ул. Ленинградской обратно на ул. Карла Маркса, далее по стандартному маршруту.

ТРАМВАИ (№ 1 и 2)

Маршруты будут укорочены до Индустриально-экономического колледжа.

№ 1: «Дальхимфарм – Индустриально-экономический колледж».

№ 2: «Картонно-рубероидный завод – Индустриально-экономический колледж».

АВТОБУСЫ (изменения для 20 маршрутов)

Маршруты до Ж/Д вокзала (особое внимание: остановка у западной стороны вокзала)

№ 1Л: ул. Ленина → ул. Запарина → Уссурийский бульвар → ул. Тургенева → ул. Ленина → ул. Ленинградская → Вокзал (остановка напротив манежной стоянки).

№ 1С: ул. Комсомольская → Амурский бульвар → ул. Запарина → ул. Серышева → ул. Ленинградская → Вокзал (остановка там же).

№ 10: ул. Волочаевская → ул. Ленина → ул. Ленинградская (через вокзал) → ул. Воронежская и обратно.

Обход через Амурский бульвар и Серышева

№ 8, 17, 49: с ул. Калинина на Амурский бульвар → ул. Запарина → ул. Серышева → обратно на ул. Калинина.

№ 23: с ул. Комсомольской на Амурский бульвар → ул. Волочаевская.

Схемы объезда через путепровод и Московскую

№ 14, 21, 82: в центр — с ул. Карла Маркса на ул. Московскую → ул. Ким Ю Чена → ул. Ленинградскую → через путепровод обратно на Карла Маркса.

№ 19: ул. Карла Маркса → ул. Синельникова → ул. Ким Ю Чена → ул. Московская → обратно на Карла Маркса.

№ 56: с ул. Московской (левый поворот) → ул. Карла Маркса → путепровод → ул. Ленинградская.

Кольцевые и встречные изменения

№ 29К: ул. Ленина → ул. Ленинградская → ул. Синельникова → ул. Карла Маркса.

№ 29П: ул. Карла Маркса → ул. Ленинградская → ул. Ленина → Волочаевская.

№ 34: от вокзала по ул. Ленинградской на Ленина → до Калинина. Обратно: с Запарина на Ленина → Ленинградскую.

№ 52: ул. Ленина → ул. Ленинградская (через вокзал) → Серышева → Калинина → Амурский бульвар → Волочаевская.

№ 71:

В северную часть: ул. Запарина → Ленина → Ленинградская (через вокзал) → Воронежская.

В Южный микрорайон: ул. Воронежская → Ленинградская (через вокзал) → Ленина → Калинина.

№ 73: ул. Запарина (левый поворот) → Уссурийский бульвар → Калинина → Ленина.

№ 83: ул. Запарина (правый поворот) → Ленина → Дзержинского.

№ 83П: от ул. Ленинградской → Ленина → Калинина.

Администрация Хабаровска просит жителей и гостей города заранее планировать маршруты поездок в центральную часть города 31 мая с 14:00 до 17:45. Если возможно, пользуйтесь общественным транспортом, его схемы скорректированы, но движение сохранено. Водителям личного автотранспорта рекомендуется выбирать пути объезда или парковаться за пределами зоны перекрытия.

Горячая линия для справок

Если у вас остались вопросы о том, как проехать или где находится ваш автобус, звоните диспетчеру МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ»:

Телефон: 45-00-56