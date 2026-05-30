Сменили прописку: четыре амурских тигра из Хабаровского края отправились в Казахстан

Россия передала Казахстану четырёх амурских тигров в рамках межгосударственной программы по возрождению популяции хищников на территории Республики. Инициатива реализуется природоохранными ведомствами двух стран. Передача животных состоялась 28 мая в рамках V Евразийского экономического форума. В церемонии приняли участие президенты Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев, а также профильные министры России и Казахстана.

Впервые с середины прошлого века в Казахстан вернулись дикие тигры. Животные доставлены из Хабаровского края и станут основой для восстановления утраченной популяции.

"Они станут тем генофондом, который поможет Казахстану вернуть утраченную популяцию. Наши тигры выбраны не просто так", - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Учёные из разных стран несколько лет изучали генетическую близость амурского и туранского тигров — результаты подтвердили целесообразность проекта. Международное зоологическое и природоохранное сообщество внимательно следит за ходом российско казахстанского эксперимента.

Состав группы и история спасения животных

Переданные тигры — это взрослая пара трёхлетнего возраста и два разнополых тигрёнка младше года. Их не отлавливали специально для программы: взрослые особи оказались у специалистов после того, как их заметили вблизи населённых пунктов, а тигрят сирот нашли благодаря неравнодушным гражданам. Сотрудники охотнадзора Хабаровского края и Центра «Амурский тигр» выходили животных. К двум годам они будут готовы к самостоятельной жизни в дикой природе.

Перед отправкой тигры находились под постоянным наблюдением специалистов. Транспортировку обеспечила авиакомпания «Аэрофлот» на безвозмездной основе. Сначала из Москвы в Хабаровск доставили пустые сертифицированные клетки, затем хищников перевезли по маршруту Хабаровск — Москва — Алматы на борту Airbus A330. В Алматы животных погрузили на вертолёты и доставили в природный резерват «Иле Балхаш», где разместили в вольерах центра реабилитации.

Как Казахстан готовился принять тигров

Для реализации программы в Казахстане был создан природный резерват «Иле Балхаш». На его территории организована охрана, увеличена плотность и видовое разнообразие копытных, построены центр наблюдения за животными, вольеры для содержания, реабилитации и передержки тигров, а также ветеринарный пункт.

Россия и Казахстан закрепили сотрудничество подписанием Меморандума на втором Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке в 2022 году. В 2025 году главы природоохранных ведомств утвердили План по передаче тигров.

Казахстанские специалисты прошли обучение на Дальнем Востоке: хабаровские охотинспекторы, ветеринары и сотрудники Центра «Амурский тигр» поделились опытом работы с редким хищником, включая методы наблюдения, мониторинга, обездвиживания и ветеринарных обследований.

Адаптация и выпуск в дикую природу

Сейчас тигры находятся в реабилитационном центре, где им предстоит адаптироваться к местным условиям и познакомиться с местными копытными. Только после успешного прохождения всех тестов специалисты примут решение о выпуске животных в дикую природу резервата «Иле Балхаш».

По словам генерального директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, впереди у российско казахстанской команды много работы, но всё идёт в соответствии с утверждённым планом действий.

Проект стал первым в мире международным опытом по восстановлению популяции редкого хищника в стране, где тот ранее обитал, но исчез из за неконтролируемой охоты, ухудшения среды обитания и сокращения кормовой базы.