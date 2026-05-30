Улица счастья: громко и ярко Хабаровск отметил свое 168-летие

Главная тема праздника в этом году: «Хабаровск – город влюбленных людей». Фото: Виктория Андреева

Ежегодный городской фестиваль в честь 168 годовщины Хабаровска прошел в краевой столице. Уже по многолетней традиции главная улица Муравьева-Амурского на несколько часов перестала быть транспортной магистралью, а превратилась в живой организм. Тот, который дышит красками хэнд-мейда, звучит яркой музыкой и озаряется улыбками тысяч горожан, собравшихся на традиционный арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» (0+).

Фото: Виктория Андреева

В этом году праздничные площадки объединила главная тема «Хабаровск – город влюбленных людей». В своё дело, в свои корни, в ближнего и в солнечный город на берегу Амура.Погода в этот день подарила горожанам настоящее дальневосточное лето: солнечно, ветрено и очень радостно.

Ровно в 15:00 движение от Дзержинского до Тургенева перекрыли, и тысячи хабаровчан хлынули на проезжую часть, которая на несколько часов превратилась территорию праздника.

Улицу заполонили хабаровчане и гости города с колясками, с самокатами, с разноцветными сахарными ватами и воздушными шарами в руках.К большинству локаций было сложно пробиться, потому что перед ними вились длинные очереди.

Организаторы обещали более 200 мастеров и 130 интерактивных площадок. И, кажется, их оказалось даже больше: мастер-классы, интерактивы, фотозоны и развлечения на любой вкус: от самых маленьких хабаровчан, только научившихся держать карандаш, до пенсионеров, которые с интересом разглядывали роботов.

«Счастливый Хабаровск» – 2026 вновь разделили на тематические кварталы. В одном всё гудело моторами и блестело хромом: здесь царили автомобили. Клуб «Авторетро-100» выкатил «Победы» и «Волги».

В другом пахло адреналином. Спорт и здоровый образ жизни собрали сотни любопытных. Силачи тягали покрышки от БелАЗа, йоги замирали в асанах посреди улицы, а желающие могли сдать нормативы ГТО, на удивление, очередь была из тридцатилетних мужчин, которые доказывали сами себе, что «ещё ого-го».

Еще один квартал стал эпицентром творчества и знаний. Здесь собрались все самые креативные сферы, от художественных школ до робототехнических кружков. А ещё на фестивале развернулся целый «город мастеров».

Сувениры на любой вкус: от берестяных туесков до вязаных игрушек, от дальневосточных амулетов до кованых брелоков с видами Хабаровска.

Отдельного абзаца заслуживает площадка арт-мастер-классов. Честно говоря, пробиться туда было сложнее всего, здесь собралось столько детей и подростков, что, казалось, все дети города собрались тут.

А вечером, после того как улица Муравьева-Амурского постепенно начала пустеть, люди потянулись на Комсомольскую площадь. Тут с 18:00 и до 23:00 гремел праздничный концерт.

