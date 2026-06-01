Рыбный день: жители хабаровского края попали под суд за вылов осетра и подделку красной икры

В Хабаровском крае красная икра стала главным действующим лицом сразу двух уголовных производств. Первое: классическое мошенничество, где деликатес существовал лишь в воображении продавца и на фотографиях в интернете. Второе: браконьерский промысел, где икра ещё не успела стать товаром, но уже нанесла ущерб в 1,3 миллиона рублей. Обе истории объединяет одно: фигуранты явно не рассчитывали, что их рыбный бизнес заинтересует правоохранителей.

В отдел полиции города Юности обратились двое граждан, решивших приобрести красную икру через популярную онлайн-площадку. Объявление не сулило ничего подозрительного: частный продавец, приятная цена. Сделка состоялась в Центральном округе: один покупатель приобрёл четыре литра, второй купил почти шесть. За общий объём деликатеса мужчины выложили более 48 тысяч рублей. Однако экспертиза, проведённая после обращения потерпевших в полицию, разрушила гастрономические иллюзии: в контейнерах находилась имитированная икра, продукт, имеющий к осетровым такое же отношение, как аквариумная рыбка к синему киту.

В мае оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого - 55-летнего местного жителя без постоянного источника дохода. Мужчина полностью признал вину и охотно пояснил следствию свой нехитрый бизнес-план: получив заказ от покупателя, он отправлялся в магазин, приобретал имитацию, пересыпал в пластиковые контейнеры и продавал под видом натуральной.

Вырученные средства шли на аренду жилья и продукты. Ущерб потерпевшим фигурант возместил лишь частично; в размере 19 200 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Полицейские проверяют его причастность к другим эпизодам не исключено, что «икорный король» Юности успел накормить подделкой не одну семью.

Параллельно с этим, но уже в акватории реки Амур у села Бельго, развернулась куда более масштабная драма с участием живых краснокнижных рыб. Межрайонная природоохранная прокуратура Комсомольска-на-Амуре совместно с контролирующими и правоохранительными органами в ходе рейда пресекла незаконную добычу особо ценных водных биоресурсов.

Двое местных жителей на маломерном судне с использованием плавной сети «ахан» без разрешительных документов выловили четырёх амурских осетров. Вид занесён в Красную книгу Российской Федерации и запрещён к вылову.

К счастью, рыба осталась жива и была возвращена в естественную среду обитания. Однако природоохранный прокурор уже оценил причинённый ущерб в 1,3 миллиона рублей. По его постановлению возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ, незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, совершённая группой лиц по предварительному сговору. Санкция также подразумевает серьёзный срок до пяти лет лишения свободы.

Таким образом, в Хабаровском крае одновременно раскрыты два икорных дела: одно с имитацией без намёка на натуральность, второе с оригиналом, который по закону вообще не должен был покидать реку.

Итог для всех фигурантов пока одинаков: уголовное преследование и перспектива провести ближайшие годы в местах, где красная икра исключительно по праздникам и строго по меню учреждения.