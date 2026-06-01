Лазер вместо скальпеля: в Хабаровске впервые провели уникальные операции на сердце

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения края

В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии произошло событие, которого пациенты с электрокардиостимуляторами ждали давно. Здесь прошли первые операции по удалению электродов, приросших к стенкам сердца и сосудов.

Раньше хабаровским пациентам с такой проблемой предлагали одно: ехать в Москву. Потому что сложная методика была доступна только в федеральных центрах. Теперь ехать никуда не нужно.

Секрет в новом аппарате, который воздействует на электроды лазером. Стоимость оборудования — порядка 40 миллионов рублей. Деньги выделили по президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Благодаря этому передовая методика впервые стала доступна жителям Хабаровского края и, по сути, всего Дальнего Востока.

Готовились основательно. В конце 2025 года аппарат приобрели. Затем хирурги прошли обучение и практику в Москве, без этого к работе не допустили. А первые операции проводили уже вместе с опытным столичным коллегой.

Им оказался Игорь Гришин, сосудистый хирург НМИЦ кардиологии имени Чазева. И тут есть символичная деталь: Гришин выпускник Хабаровского медицинского института (сегодня это Дальневосточный государственный медицинский университет). Учился здесь, начинал путь в профессии и вернулся уже как эксперт, чтобы передать опыт землякам.

Электрокардиостимуляторы штука спасительная. Но иногда электроды, которые идут от прибора к сердцу, со временем прирастают к тканям, прорастают ими. Удалить их обычным способом — рискованно: можно повредить вены и само сердце.

Раньше приходилось делать полосную операцию: вскрывать грудную клетку, останавливать сердце, подключать аппарат искусственного кровообращения. Это тяжело и для пациента, и для хирургов.

Новая методика щадящая. Через мини-доступ (по сути, маленький прокол) врач вводит аппарат с лазером. Ротор создает тоннель вокруг электрода, аккуратно освобождая его от разросшихся тканей. Всё происходит под контролем современного оборудования. Операция занимает в среднем полтора часа. Напоминать о себе будет лишь маленький прокол.

Как пояснил Игорь Гришин, за восемь лет в крае выполнили более трехсот операций по установке кардиостимуляторов. И чем больше таких устройств имплантируют, тем чаще возникает необходимость их корректировать или менять — а значит, и удалять старые электроды. Теперь это делать стали безопаснее.

«Операция достаточно сложная, требует не просто максимальной концентрации от хирурга, но и готовности службы открытой кардиохирургии на случай любых неожиданностей», — подчеркнул Гришин.

Заведующий отделением сердечно-сосудистый хирург Хосни Ахмад Бшарат (кандидат медицинских наук) добавил важный акцент: в центре все операции выполняются за счет государства, благодаря поддержке президента. Причем Хабаровский край — один из немногих регионов России, где новая лазерная технология уже применяется.

«А наша страна — единственная, где сложные операции на сердце доступны пациентам бесплатно», — подчеркнул Бшарат.

Первым пациентом, которому провели уникальную операцию, стал Геннадий Латков из Николаевска-на-Амуре. Мужчина носит кардиостимулятор с 2024 года. И столкнулся с той самой проблемой: электроды приросли.

Зимой он приехал на прием в Хабаровск. Врачи посмотрели, развели руками: нужно ехать в Москву, здесь такие операции пока не делают. А в мае — неожиданный звонок: приглашают в кардиоцентр. Оказалось, оборудование уже есть, специалисты обучены, можно пробовать.

«Взяли билеты с женой и поехали, – рассказывает Геннадий. – Вышло, что я стал первым. Главное, что всё убрали, теперь переживать не о чем. Ждем анализы и будем готовиться ко второй операции по замене самого стимулятора. Врач молодец, благодарен ему».

Операцию Геннадию провели два дня назад. Сейчас он чувствует себя хорошо.

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» продолжает пополнять хабаровский кардиоцентр новыми методиками. В прошлом году здесь появился ротоблятор — аппарат для удаления твердых кальцинированных участков атеросклеротических бляшек в коронарных артериях. С начала года провели уже шесть таких операций.